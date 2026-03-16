نائب محافظ الجيزة يفاجئ مستشفى الحوامدية العام بزيارة ليلية

أجرى ابراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة تفقدية ليلية بشوارع مدينة الحوامدية، حيث

فاجأ النائب مستشفي الحوامدية العام للوقوف علي مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي والمترددين على المستشفى.

وذلك في أطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بالمرور الميداني خلال الفترة المسائية على مراكز ومدن المحافظة لمراجعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يخص أعمال النظافة ورفع الأشغالات وأعمال ترشيد الكهرباء، ومراجعة الأسعار وتوافر السلع والالتزام بتسعيرة النقل الجماعي وتوافر أنابيب البوتاجاز والتزام المحال التجارية بتوقيتات الغلق.

ومن ناحية أخرى

تابع النائب حركة بيع أسطوانات أنابيب البوتجاز للمواطنين بطريق 11 لضمان توافر الاسطوانات بالسعر الرسمي والتصدي لأي محاولات لاحتكارها مشددا بالالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المقررة مؤكدا بأن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات أو محاولات لرفع الأسعار علي المواطنين.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، مواقف سيارات السرفيس بمدينة الحوامدية للاطمئنان على انتظام العمل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

والتقى نائب المحافظ بعدد من المواطنين والسائقين مؤكدا أن التعريفة الجديدة لجميع خطوط السير الداخلية والخارجية مشددا علي مسؤلي جهاز السرفيس بعدم التهاون مع أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

تابع الشهابي، خلال جولتة الميدانية مستوى الحالة العامة للنظافة بطريق 11 وشوارع جمال عبد الناصر وسعد زغلول والجمهورية بالعزبة الغربية وشوارع الثورة ومتولي الشعراوي وطراد النيل بالعزبة الشرقية والتعامل مع الأشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام والأرصفة للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، جهود المدينة في ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة العامة والاعلانات المضيئة بالشوارع العامة والمحاور الرئيسية بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة.

ووجه الشهابي، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بخفض معدلات استهلاك الكهرباء بما يشمل تقليل إنارة الطرق وترشيد إنارة الاعلانات بالشوارع العامة والمحاور الرئيسية والالتزام بتوقيتات غلق المحال التجارية بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة في ظل التداعيات الحالية بالمنطقة.

واستمع النائب لطلبات المواطنين وشكواهم واقتراحاتهم بشأن الخدمات المقدمة لهم موضحا بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل مستمر علي توفير الخدمات للمواطنين وسرعة الاستجابة لشكواهم وازالة أسبابها.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، عبد الخالق عوض رئيس مدينة الحوامدية

ومسؤولي مديرية التموين وجهاز السرفيس بالمحافظة.