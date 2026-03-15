جولة ليلية.. نائب محافظ الجيزة يُراقب الأسواق ومواقف السرفيس لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة |صور

قام إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بجولة ليلية بشوارع مدينة أبو النمرس، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بالمرور الميداني خلال الفترة المسائية على مراكز ومدن المحافظة لمراجعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فيما يخص أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وأعمال ترشيد الكهرباء، ومراجعة الأسعار وتوافر السلع، والالتزام بتعريفة النقل الجماعي، وتوافر أنابيب البوتاجاز، والتزام المحال التجارية بتوقيتات الغلق.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة أحد المستودعات الخاصة بأنابيب البوتاجاز، لضمان توافر الأسطوانات بالسعر الرسمي والتصدي لأي محاولات لاحتكارها، كما تفقد مواقف سيارات السرفيس للاطمئنان على انتظام العمل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة عقب صدور قرار لجنة التسعير للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية.

كما تفقد النائب منفذ بيع السلع بطريق مصر أسيوط لمتابعة توفير السلع ومراجعة الأسعار، مشددًا على الالتزام بوضع الأسعار على السلع داخل المنفذ.

والتقى نائب المحافظ بعدد من المواطنين والسائقين، مؤكدًا أن التعريفة الجديدة لجميع خطوط السير الداخلية والخارجية ملزمة للجميع، مشددًا على مسؤولي جهاز السرفيس عدم التهاون مع أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

واختتم الشهابي جولته الميدانية بمتابعة مستوى الحالة العامة للنظافة بالشوارع والتأكد من رفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بشوارع 6 أكتوبر وداير الناحية وأحمد بدوي وترسا بمدينة أبو النمرس، وشارع علي سلامة وطريق البحارة بقرية المنوات، والشارع الرئيسي بقرية طموه.

وخلال جولته الميدانية اطّلع نائب المحافظ على حالة الشوارع الرئيسية ومستوى النظافة ورفع المخالفات، مشددًا على رفع كافة الإشغالات من الشوارع الرئيسية والحيوية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كما تابع النائب جهود المدينة في ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة العامة والإعلانات المضيئة بالشوارع العامة والمحاور الرئيسية، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة.

ووجّه نائب محافظ الجيزة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض معدلات استهلاك الكهرباء، بما يشمل تقليل إنارة الطرق وترشيد إنارة الإعلانات بالشوارع العامة والمحاور الرئيسية، والالتزام بتوقيتات غلق المحال التجارية بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة في ظل التداعيات الحالية بالمنطقة.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته رمضان عبد الرحمن، رئيس مركز أبو النمرس، ومسؤولو مديرية التموين وجهاز السرفيس بالمحافظة.