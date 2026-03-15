محافظ الجيزة يكلّف بتحسين كفاءة النظافة ورفع مخلفات أنفاق العشراوي والفكهانية

حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على متابعة حالة النظافة ورفع الإشغالات بشارع عثمان محرم والأنفاق بنطاق حي العمرانية، وذلك من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة بالمحافظة للوقوف على مدى انتشار المعدات وفرق العمل الميدانية، وتحسين كفاءة مستوى النظافة بالشارع، عقب جولته الليلية مساء أمس السبت بعدد من قطاعات حيّي العمرانية والطالبية.

وكلّف محافظ الجيزة رؤساء أحياء العمرانية والطالبية وهيئة النظافة والتجميل بسرعة رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة بشارع عثمان محرم ونفقي العشراوي والفكهانية على أن يتم الانتهاء من أعمال النظافة قبل الإفطار، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

كما شدد محافظ الجيزة على تكثيف حملات ضبط التروسيكلات وعربات الكارو التي تقوم بإلقاء مخلفات الرتش ومخلفات الهدم بالطريق العام، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على المركبات المستخدمة في تلك المخالفات، لما تسببه من تشويه للمظهر الحضاري وإعاقة لحركة المواطنين .

كما شدد المحافظ على عدم السماح بوجود أي إشغالات بعد الإفطار والتعامل بحزم مع أي مخالفات يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أنه سيتابع بنفسه جهود حملات رفع الإشغالات ومنع التعديات بشارع عثمان محرم بعد الإفطار لضمان الانضباط بالشوارع وعدم إعاقة حركة المواطنين مشددًا على محاسبة المقصرين في أداء مهامهم وعدم التهاون مع أي مخالفات.

وفي سياق متصل، تابع المحافظ حالة النظافة بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الحوامدية موجّهًا باستمرار أعمال المتابعة الدورية ورفع أي مخلفات أولًا بأول للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

جاء ذلك بحضور محمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.