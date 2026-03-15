محافظ الجيزة يُفاجئ الأحياء بجولة ليلية ويأمر برفع المُخلفات فورًا.. توجيهات حاسمة | صور

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بجولة ليلية مفاجئة لمتابعة الحالة العامة للأنفاق خلال الفترة المسائية، وذلك في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى النظافة والانضباط بالشوارع والميادين.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الجيزة نفق الفكهانية بنطاق حي العمرانية، حيث وجّه بسرعة رفع مخلفات القمامة المتراكمة داخل النفق ومحيطه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة النباشين ومنع عودتهم مرة أخرى، لما تسببه من تشويه للمظهر الحضاري وعرقلة لأعمال النظافة.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة والتجميل بضرورة المتابعة الدورية للأنفاق ورفع أي إشغالات أو مخلفات أولًا بأول، للحفاظ على السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين.

وشدد المحافظ على تنفيذ حملات نظافة لرفع المخلفات من نفقي الفكهانية والعشاروة، كما أسفرت الجهود عن ضبط تروسيكلات أثناء إلقاء المخلفات.

كما شملت جولة محافظ الجيزة تفقد شارع عثمان محرم بنطاق حي الطالبية، للوقوف على الحالة العامة للنظافة والإشغالات، حيث شدد المحافظ على رئيس الحي بتكثيف الحملات المسائية لرفع الإشغالات الموجودة بنهر الطريق وعدم السماح بعودتها مرة أخرى، إلى جانب التنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد محافظ الجيزة خلال جولته أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية المفاجئة بمختلف الأحياء، خاصة خلال الفترات المسائية، لضمان تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين والتأكد من التزام الأحياء والمراكز والمدن بأداء مهامها على الوجه الأكمل.