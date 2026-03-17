الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رينو تعيد أسطورة الثمانينيات … 5 تيربو تعود بنسخة كهربائية خارقة

رينو 5 Turbo
رينو 5 Turbo
كريم عاطف

تستعد شركة رينو لإحياء واحدة من أشهر سياراتها الرياضية عبر تقديم النسخة الجديدة Renault 5 Turbo 3E موديل 2026، والتي تأتي هذه المرة بمنظومة دفع كهربائية بالكامل تجمع بين روح السيارة الكلاسيكية وتقنيات المستقبل.

السيارة الجديدة تستلهم تصميمها من الطراز الأسطوري رينو 5 Turbo الذي حقق شهرة كبيرة في سباقات الرالي خلال ثمانينيات القرن الماضي، لكنها تعود الان بروح عصرية موجهة لعشاق الأداء العالي، ورغم انتمائها إلى فئة الهاتشباك الصغيرة، فإنها ليست سيارة تقليدية للاستخدام اليومي، بل سيارة رياضية مخصصة للتجربة الحماسية، حيث تأتي بمقعدين فقط لتعزيز الطابع الرياضي والتركيز على الأداء.

تعتمد السيارة على محركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية تبلغ 555 حصانا مع عزم دوران يصل إلى 700 نيوتن متر، مع نظام دفع خلفي يمنح السائق تحكما أكبر ومتعة قيادة عالية، ويتيح هذا النظام للسيارة الانطلاق من صفر إلى 100 كم/س خلال نحو 3.5 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 270 كم/س، ما يضعها ضمن فئة السيارات الكهربائية الرياضية عالية الأداء.

وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 70 كيلوواط ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 400 كيلومتر وفق معيار WLTP، كما تدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 350 كيلوواط، ما يسمح برفع مستوى الشحن من 15% إلى 50% خلال نحو 15 دقيقة فقط، إضافة إلى إمكانية الشحن المنزلي بقدرة 11 كيلوواط.

وتوفر السيارة ثلاثة أوضاع للقيادة تشمل الوضع العادي للاستخدام اليومي، والوضع الرياضي الذي يطلق كامل قدرات المحركين ويزيد استجابة دواسة التسارع، إضافة إلى وضع الثلج الذي يعزز الثبات على الطرق الزلقة.

من ناحية التصميم، تحافظ السيارة على ملامح الطراز الكلاسيكي مع لمسات عصرية، حيث تأتي بمصابيح LED نحيفة، وانتفاخات عضلية فوق العجلات، وفتحات تهوية كبيرة تعزز الطابع العدواني. كما يظهر في الخلف جناح صغير ومصابيح عمودية مستوحاة من التصميم الأصلي.

أما المقصورة فتعتمد على تصميم رياضي بسيط يضم مقعدين مكسوين بالألكانتارا، مع شاشتين رقميتين قياس 10 بوصات للعدادات ونظام الترفيه، إلى جانب مجموعة من أنظمة السلامة مثل التحكم الإلكتروني بالثبات ونظام منع انغلاق المكابح.

وبهذا الطراز، تؤكد رينو قدرتها على إعادة إحياء إرثها الرياضي بطريقة حديثة، عبر مزج التصميم الكلاسيكي مع الأداء الكهربائي المتطور في سيارة تستهدف عشاق القيادة والأداء في عصر السيارات الكهربائية. 

رينو تعيد أسطورة الثمانينيات … 5 تيربو تعود بنسخة كهربائية خارقة

رينو 5 Turbo
رينو 5 Turbo
رينو 5 Turbo

