مخيمات فاخرة وتكييفات حديثة.. بعثة حج القرعة تعيد تعريف راحة الحجاج

تواصل بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية المصرية استعداداتها لموسم الحج الحالي عبر خطة شاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يضمن أداء المناسك في بيئة منظمة وآمنة، مع تقليل المشقة إلى الحد الأدنى، خاصة خلال فترات الذروة في المشاعر المقدسة.

اختيار مواقع استراتيجية داخل المشاعر

حرصت البعثة على تأمين مواقع متميزة لمخيمات الحجاج في مشعر عرفات، بالقرب من مسجد نمرة، وهو ما يسهم في تقليل مسافات الحركة اليومية ويخفف من الضغط الناتج عن الزحام وارتفاع درجات الحرارة.

كما تم اختيار مواقع مدروسة داخل مشعر منى بما يضمن سهولة الوصول إلى مناطق رمي الجمرات، وتحسين انسيابية حركة الحجاج في مختلف مراحل المناسك.

تطوير شامل في بنية المخيمات

شهدت مخيمات الحجاج هذا العام نقلة نوعية في مستوى التجهيزات، حيث تم تزويدها بأنظمة تكييف حديثة تعمل بتقنية "الفريون"، لتحل محل الوسائل التقليدية، بما يوفر أجواء أكثر اعتدالًا داخل الخيام رغم الظروف المناخية القاسية.

كما تم إنشاء ممرات مظللة بالكامل بين المخيمات، بهدف حماية الحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتسهيل التنقل داخل المشاعر بشكل آمن ومنظم.

رفع كفاءة الخدمات اللوجستية

ضمن خطة التطوير، عملت البعثة على تحديث البنية التحتية للمخيمات، من خلال إنشاء دورات مياه حديثة مزودة بأعلى معايير النظافة والتعقيم، مع تطبيق نظام متابعة دوري يضمن استمرار كفاءتها طوال فترة إقامة الحجاج.

كما تم تعزيز الخدمات اللوجستية داخل المشاعر لضمان سرعة الاستجابة وتوفير الاحتياجات الأساسية للحجاج دون تأخير.

رؤية لتجربة حج أكثر راحة وتنظيمًا

تعكس هذه الاستعدادات توجهًا واضحًا لدى وزارة الداخلية نحو تطوير منظومة حج القرعة، بحيث لا تقتصر على التنظيم الإداري فقط، بل تمتد لتقديم خدمات متكاملة تضع راحة الحاج وسلامته في المقام الأول.

وتهدف هذه الجهود إلى تمكين الحجاج من أداء المناسك في أجواء مريحة وآمنة، تضمن لهم رحلة إيمانية منظمة، وخالية من الإرهاق، مع توفير تجربة حج أكثر سلاسة وطمأنينة من البداية وحتى العودة إلى الوطن.