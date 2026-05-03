رئيس وزراء سلوفاكيا: لا اتفاق سلام مع روسيا دون موافقة أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو اليوم الأحد أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق سلام مع روسيا دون موافقة الجانب الأوكراني.

وقال فيكو ، في منشور على حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك عقب محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، إن بلاده تدعم جهود أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن براتيسلافا ترغب في رؤية أوكرانيا مستقرة وديمقراطية، ومستعدة لتقاسم تجربتها في مسار الانضمام.

وأعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية الودية مع أوكرانيا رغم اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا.

كما أعلن عن خطط للقاء زيلينسكي شخصيًا خلال قمة أوروبية مقررة في العاصمة الأرمينية يريفان غدا الاثنين، إلى جانب العمل الدبلوماسي على تنظيم زيارات متبادلة بين كييف وبراتيسلافا لتعزيز التعاون بين الحكومتين.