غدا.. نائبة أمين عام الناتو تزور أثينا لبحث التعاون الدفاعي وتلقي كلمة بمؤتمر ديفيا 2026

تقوم نائبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) راداميلا شيكيرنيسكا ، غدا /الاثنين/ ، بزيارة إلى اليونان تستغرق يومين، في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين الحلف واليونان.

ومن المقرر أن تعقد المسؤولة في الناتو لقاءات مع وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس وعدد من كبار المسؤولين اليونانيين، حيث ستتناول المحادثات قضايا الأمن الإقليمي وتطورات التعاون داخل الحلف، بحسب بيان صحفي نشر على موقع الحلف الرسمي.

كما ستلقي شيكرينسكا كلمة رئيسية خلال مؤتمر"ديفيا 2026" للدفاع، والذي يعد أحد أبرز الفعاليات الدفاعية في أوروبا، والذي يجمع مسؤولين حكوميين وخبراء وصناع قرار من مختلف الدول لمناقشة أحدث التطورات في مجالات الدفاع والتكنولوجيا العسكرية.

وإلى جانب لقاءاتها الرسمية، ستشارك نائبة الأمين العام للناتو في فعاليات متنوعة على هامش مؤتمر الدفاع، الذي ينطلق في أثنيا بعد غد /الثلاثاء/، ويُعد منصة رفيعة المستوى لمناقشة أبرز قضايا الدفاع والأمن والابتكار والصناعات العسكرية.

ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات متزايدة، تشمل التطور التكنولوجي السريع، وتصاعد التهديدات الهجينة، وارتفاع الطلب على الإنتاج الدفاعي، ما يفرض الحاجة إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات.

ويركز المؤتمر على عدة محاور رئيسية، من بينها تطوير القاعدة الصناعية الدفاعية وتحول أنظمة المشتريات، وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا في المجال العسكري، إضافة إلى قضايا الاستقلال الاستراتيجي والتعامل مع التهديدات الناشئة.

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية وزارة الدفاع اليونانية وبالتعاون مع اتحاد مصنّعي المواد الدفاعية اليوناني، حيث يهدف إلى دعم الحوار المؤسسي وتطوير السياسات وتعزيز الابتكار داخل منظومة الدفاع الأوروبية.

وتأتي هذه الزيارة في ظل سعي الحلف إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة على الساحة الدولية.