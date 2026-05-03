البحيرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة عدم الاستقرار وسقوط أمطار

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد والتأهب بكافة المراكز والمدن، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة أي تأثيرات محتملة لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ويأتي ذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع تعرض محافظة البحيرة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا، يصاحبها نشاط للرياح على فترات متقطعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق، بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وشددت محافظ البحيرة على استمرار حالة الجاهزية والاستنفار التام، والتواجد الميداني للأجهزة التنفيذية، مع تمركز المعدات والآلات وسرعة الاستجابة لأي بلاغات أو مطالب للمواطنين، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما أكدت ضرورة الانعقاد الدائم لغرفة السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة، وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها، مع تنفيذ الإجراءات التالية:

المتابعة المستمرة لتطهير صفايات الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

مراجعة الاستعدادات والتمركزات الخاصة بمعدات مواجهة الأمطار، والتأكد من جاهزية محطات الصرف الصحي والزراعي ومتابعة مناسيب الترع والمصارف.

متابعة تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية وإزالة أي تعديات عليها، ومراقبة المناسيب أولًا بأول.

مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة بنطاق المحافظة ووقف المخالف منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، مع التأكيد على وقفها حال اشتداد الرياح.

استمرار مراجعة أعمدة وأسلاك ومحولات الكهرباء وسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.