شهيد الشهامة.. مصرع شاب حاول إنقاذ فتاة فصدمه القطار بالمنوفية

تسود حالة من الحزن بين أهالي مركز بركة السبع في محافظة المنوفية عقب مصرع شاب وإصابة فتاة صدمهم القطار اثناء عبورهم مزلقان السكة الحديد في منتصف المدينة.

وقال عدد من الأهالي وشهود العيان، أن فتاة في العشرينات حاولت عبور مزلقان السكة الحديد أثناء قدوم القطار ولم تنتبه لمروره فصدمها القطار.

وتابع أحد الأهالي، أن الشاب حاول إنقاذ الفتاة واثناء محاولته إنقاذها صدمه القطار المقابل على الجانب الآخر، حيث اندفع وراء الفتاة لمحاولة إنقاذها ولم يلتفت لوجود قطار مقابل للقطار الآخر في نفس التوقيت.

وأوضح الأهالي أن الشاب يدعى وحيد من قرية الدبابية بمركز بركة السبع وتوفي في الحال وتم نقله إلي مستشفي بركة السبع.

وتابع الأهالي أن الجميع في حالة صدمة من الحادث، مشيرين إلى أن الفتاة تم نقلها إلى مستشفي بركة السبع في حالة حرجة وجار التعرف على هويتها.

كما تم نقل جثمان الشاب المتوفى إلى مشرحة مستشفى بركة السبع تمهيدا لتسليمه إلى ذويه لدفنه في مقابر الأسرة.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بوقوع حادث قطار ووجود حالة وفاة وأخرى مصابة

بالانتقال تبين مصرع طالب من قرية الدبابية وإصابة فتاة مجهولة الهوية حتي الآن في العشرينات من عمرها أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد حيث لم ينتبها لقدوم القطار ما أدى إلى دهسهما.

وتم نقل الجثمان والفتاة الى مستشفي بركة السبع في حالة حرجة .

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.