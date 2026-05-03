مستوى الخدمة متدن.. محافظ المنوفية يحيل مسئولين بمستشفى قويسنا للتحقيق

فاجأ صباح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مستشفي قويسنا المركزي لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف علي مستوي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي ، وقرر نقل المدير المناوب ومدير الطوارئ وإحالة قسم الإستقبال للتحقيق لضعف الإشراف وتدني مستوي الخدمة وتأخر تقديم الخدمة للمرضي.

كما أحال المحافظ أخصائي تمريض أحد العنايات المركزة للتحقيق لسوء معاملة المرضي ، مكلفاً مدير الإدارة الطبية بقويسنا بالتواجد والإقامة بالمستشفي لمدة أسبوع لمتابعة وتحسين مستوى الأداء وتنظيم الأعمال ، مشدداً أنه لن يسمح بأي تهاون في منظومة العمل وخاصة الخدمات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر .

وأبدى محافظ المنوفية استياءه الشديد من سوء الحالة العامة للمستشفي وتدني مستوي الأداء ، وقرر إحالة 14 من العاملين بالمستشفي للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون إذن رسمي وفقاً لتقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أقسام الإستقبال والعناية المركزة للإطمئنان علي الخدمة المقدمة ومدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

والتقى عددا من المرضى وأجرى حواراً مباشراً معهم للوقوف علي حالتهم الصحية ، مؤكداً أن المواطن وتلبية طلباته وتحسين الخدمات أولي اهتماماته وعلي رأس منظومة العمل .

وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في المتابعات والزيارات الميدانية المفاجئة لكافة المراكز والقطاعات الخدمية للوقوف على مستوى معدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والحلول اللازمة ومواجهة التحديات على أرض الواقع، مشدداً على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير لأي مسئول في منظومة عمل الجهاز التنفيذي ، مشيراً إلي أن الانضباط والإخلاص في العمل هما المعيار الوحيد لتقييم أداء المسؤولين في كافة المواقع.