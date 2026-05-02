صحة المنوفية : تدشين 5 عيادات جديدة للسكري والضغط

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن توسيع نطاق شبكة عيادات علاج مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم بداخل منشآت الرعاية الأساسية، وذلك عبر تدشين العمل بـ 5 عيادات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي العيادات المتخصصة إلى 17 عيادة موزعة جغرافياً لتغطية مختلف الإدارات الصحية بالمحافظة.

​ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المديرية تسير بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة الرعاية الأساسية، قائلًا ​"إن هدفنا الأساسي هو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المنوفي، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة. هذه العيادات ليست مجرد نقاط فحص، بل هي منظومة متكاملة توفر التشخيص والعلاج وصرف قرارات نفقة الدولة في قلب القرى والمراكز، لضمان حياة كريمة وصحة مستدامة لكل مواطن على أرض المحافظة."

وفي توضيح ل​خارطة الانتشار الخاصة بالمرحلة الرابعة (مايو 2026) .. أشار إلى أنها المرحلة الرابعة والأخيرة، و التي انطلقت في مايو الجاري، و تفعيل العمل في الوحدات التالية:

​فيشا الصغرى (مركز الباجور).

​ميت فارس (مركز بركة السبع).

​صفط جدام (مركز تلا).

​اشليم (مركز قويسنا).

​جزيرة الحجر (مركز الشهداء).

​تُدار هذه المنظومة بإشراف مباشر من إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتورة إيمان زهران، مدير الإدارة، والدكتورة بسنت أدهم، منسق النفقة بالرعاية الأساسية، وبالتنسيق الكامل مع إدارة علاج المواطنين على نفقة الدولة بقيادة الدكتورة فاطمة خلف، والإدارة العامة للصيدلة بقيادة الدكتور أحمد زكريا، لضمان توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة بانتظام.

​جدير بالذكر أن المشروع انطلق في فبراير 2025 وشهد توسعات متلاحقة كالتالي:

* الأولى فبراير 2025 سبك الضحاك (الباجور)، البتانون (شبين الكوم)، طه شبرا (قويسنا)، طوخ دلكة (تلا)، كفر عشما (الشهداء).

* الثانية فبراير 2026 شنوان (شبين الكوم)، جريس وشما (أشمون)، الدبايبة (بركة السبع)، كفر فيشا (منوف).

* الثالثة أبريل 2026 كفر داوود (السادات)، شبرا زنجي (الباجور).

* المرحلة الرابعة مايو 2026 فيشا الصغرى بالباجور، ميت فارس ببركة السبع، صفط جدام بتلا، اشليم بقويسنا، جزيرة الحجر بالشهداء.