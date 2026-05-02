محافظ المنوفية يفاجيء مستشفى سرس الليان العام ويقرر إحالة 41 من العاملين لتغيبهم وتركهم العمل بدون إذن رسمي ... صور

فاجأ اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مستشفى سرس الليان العام لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، وقرر إحالة 41 من العاملين بالمستشفي للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون إذن رسمي ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية المفاجئة .

حيث تفقد محافظ المنوفية عدد من الأقسام والعيادات الطبية شملت العناية المركزة ، الحضانات ، الإنعاش القلبي ، الغرز ، العقر ، المشورة الأسرية للوقوف على مدى التعامل الفورى للأطقم الطبية مع المرضى ونوعية الخدمات المقدمة لهم وكذا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم خدمات طبية أفضل ، كما تفقد المحافظ وحدة الكلي الصناعي وإستمع الي شرح مفصل عن ألية وتوزيع المهام بالوحدة ، مشيداً بمستوي حجم التجهيزات والأجهزة الطبية ومثمناً دور المشاركة المجتمعية ، ومؤكداً حرصه واهتمامه على تقديم كافه أوجه الدعم والرعاية الشاملة للمنظومة الطبية بكافة عناصرها .

وخلال تواجده بالمستشفي ، وجه محافظ المنوفية بعقد لقاء بمدير مديرية الصحة ومدير عام التأمين الصحي و مدير مستشفي سرس الليان و مدير الإدارة الطبية لمناقشة أهم الإحتياجات والمتطلبات الفعلية للمستشفي وبحث سبل توفيرها وتذليل المعوقات لتحسين مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

كما تضمنت الجولة ، تفقد محافظ المنوفية السوق النموذجي بسرس الليان المقام علي مساحة 400 م2 وبطاقة 11 محل تجاري و 19 باكية مفتوحة ، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء علي الأسواق العشوائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تابع المحافظ الحالة العامة لكورنيش سرس الليان ذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للمساهمة في إحداث واجهة حضارية وخلق متنزهات للمترددين وأهالي المدينة .

فيما تفقد محافظ المنوفية مجزر سرس الليان للوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة ، موجهاً مدير مديرية الطب البيطري بإعداد حصر شامل لكافة المجازر بنطاق المحافظة ووضع دراسة وآلية لرفع كفاءة المجازر الغير مطورة لتحسين بيئة العمل بها .