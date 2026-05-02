القبض على شخص ينقب عن الآثار بمنزله في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام جيرانها بالتنقيب عن الآثار وإحداث ضرر بالعقار محل سكنها بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 إبريل المنقضى تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية من (القائمة على النشر – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من جارها ، لقيامه بالتنقيب عن الآثار بمنزل مجاور لسكنها بدائرة القسم بصورة أدت إلى الإضرار بحوائط الشقة محل سكنها.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه (أحد الأشخاص – مقيم بذات الدائرة) ، وتبين وجود آثار حفر بالمنزل .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشد عن الأدوات المستخدمة فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





