إصابة 3 سيدات في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالفراولة بالمنوفية.. صور

أصيب فتاتان وسيدة في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالفراولة في مياه الرياح الناصري علي طريق الرياح الناصري كفر دواد الخطاطبة في محافظة المنوفية

وفوجي رئيس مدينة السادات ومدير مكتبه أثناء توجههم لتنفيذ حملة في الخطاطبة بانفجار إطار سيارة ربع نقل دبابة محملة بالفراولة وانقلابها في مياه الرياح الناصري.

وعلي الفور تم استدعاء قوات الشرطة والإسعاف والنجدة وتبين وجود فتاتين بصحبة سيدة كانوا في طريقهم لأداء الامتحانات وسيدة.

وتبين إنقلاب السيارة علي مركب صيد ما أدي إلي إنقاذ الفتيات والسيدة وتبين اصابة احدهن بكسر في القدم والآخرين كدمات.

وتبين نجاة سائق السيارة الدبابة وتم انتشال السيارة من مياه الرياح الناصري.