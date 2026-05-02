محافظ المنوفية يوجه رئيس حي غرب بشن حملة عاجلة لرفع الاشغالات.. صور

عقب عودته من جولته المفاجئة ، لاحظ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، وجود اشغالات بشارع حتحوت بدءً من مزلقان العبور بنطاق حي غرب شبين الكوم.

وعلى الفور وجه المحافظ، رئيس الحي بشن حملة عاجلة لرفع كافة الاشغالات المتواجدة علي الارصفة لتسهيل الحركة المرورية والارتقاء بمستوي الخدمات والحفاظ على حالة الانضباط بالشارع .

فيما شدد محافظ المنوفية، علي ضرورة إلزام أصحاب المحال التجارية بأحكام القانون وعدم التعدي على حرمة الطريق أو وضع أية إشغالات تعيق حركة المرور .

وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.