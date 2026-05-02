طريقة عمل الدجاج المحشي بالفريك والكبد

ترغب كثير من النساء في تعلم طريقة عمل الدجاج المحشي فريك حيث أنهم من الاكلات الشهية الرئيسية التي يمكن تقديمها على مائدة السفرة.

نعرض لكم طريقة عمل دجاج محشي فريك من خلال خطوات الشيف نهال شناوي مقدمة برنامج جديد وسريع على قناة سي بي سي سفرة .



المقادير

فرخة وزن كيلو للحشو

كوب كبير فريك مسلوق

ربع كيلو كبدة دجاج

ثمرة بصل مفروم ناعم جدا

ملعقة كبيرة فلفل اسود

بهارات دجاج

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كاري

رشة جوزة الطيب

مكعب مرقة

بصل شرائح

2 ملعقة كبيرة سمن

ملعقة كبيرة صلصة

زيت

كيس حراري

طريقة عمل الدجاج المحشي فريك



شوحي البصل مع السمن والمرقة و الكبد ثم ضعي البهارات وقلبيهم جيدا ثم ضعي الفريك المسلوق و اتركيه يبرد

في بولة اخلطي البصل الشرائح مع الصلصة و الزيت و البهارات ثم تتبلي الدجاج.

احشى الدجاج بالفريك وادخليه في كيس حراري ثم ضعيه في فرن ساخن حتى النضج.