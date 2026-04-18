سهلة ولذيذة.. طريقة عمل دجاج محشي فريك

قدمت الشيف نهال الشناوي مقدمة برنامج جديد و سريع على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دجاج محشي فريك فهو من الوصفات الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأسرتك.

مقادير دجاج محشي فريك



● فرخة وزن كيلو للحشو

● 1 كوب كبير فريك مسلوق

● ربع كيلو كبدة دجاج

● 1 ثمرة بصل مفروم ناعم جدا

● 1 ملعقة كبيرة فلفل اسود

● بهارات دجاج

● 1 ملعقة صغيرة قرفة

● 1 ملعقة صغيرة بابريكا

● 1 ملعقة صغيرة كاري

● رشة جوزة الطيب

● مكعب مرقة

● بصلة شرائح

● 2 ملعقة كبيرة سمن

● 1 ملعقة كبيرة صلصة

● زيت

● كيس حراري

طريقة تحضير دجاج محشي فريك



في وعاء، يشوح البصل مع السمن ثم يضاف مكعب المرقة والكبد، ثم جميع البهارات، ثم يضاف الفريك المسلوق وتترك حتى تبرد

في بولة يحلط البصل الشرائح مع الصلصة والزيت وبهارات الدجاج وتتبل الدجاجة.

تحشى الدجاجة بالحشو وتوضع في كيس حراري ثم تدخل “فرن ساخن”

و تقدم ساخنة.