"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

في مشهد يتكرر داخل العديد من البيوت، أصبح الانفعال السريع وارتفاع نبرة الصوت لأتفه الأسباب سلوك شائع بين أفراد الأسرة. بالمعني الحرفي الذي يطلق على ألسنة الأغلبية بنفس العبارة" مش طايقين بعض" لم تعد مجرد تعبير عن لحظة غضب، بل تحولت إلى وصف لحالة عامة من التوتر داخل العلاقات الأسرية، ما يثير قلق خبراء علم النفس والاجتماع، وكأن هذه الحالة مباحة للأغلبية وبها تبرير حتي فى سن الطفولة والمراهقة أيضا.

ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

فى إطار هذا يشير متخصصون إلى أن ما يحدث داخل البيوت اليوم لا يرتبط فقط بالخلافات اليومية، بل يعكس ضغوطًا نفسية واقتصادية متراكمة تنفجر في صورة غضب سريع وغير مبرر أحيانًا.

ما ظاهرة الغضب السريع؟

الغضب السريع هو حالة من الانفعال المفرط تجاه مواقف بسيطة، قد لا تستدعي رد فعل قوي، ويحدث عندما يفقد الشخص القدرة على التحكم في مشاعره بسبب الضغط أو الإرهاق أو التوتر المستمر.

هذه الحالة أصبحت أكثر وضوحًا داخل الأسرة، حيث يتحول أي نقاش بسيط إلى مشادة، وأي اختلاف في الرأي إلى خلاف حاد.

لماذا زادت داخل البيوت؟

يري الدكتور سلمان أمام استشارى الطب النفسي، أن هناك عدة أسباب وراء انتشار هذه الظاهرة، أهمها:

الضغط المعيشي: ارتفاع الأسعار وتزايد المسؤوليات

الإرهاق النفسي: تراكم الضغوط دون تفريغها بشكل صحي

قلة الوقت المشترك بين أفراد الأسرة

الإفراط في استخدام السوشيال ميديا

ضعف مهارات التواصل والحوار داخل البيت

كل هذه العوامل تخلق بيئة مشحونة تجعل أي موقف صغير سببًا للانفجار.

كيف يظهر الغضب السريع داخل الأسرة؟

تتجلى هذه الظاهرة في عدة صور، منها:

ردود فعل حادة على أمور بسيطة

ارتفاع الصوت داخل النقاشات اليومية

فقدان الصبر بين الزوجين أو بين الآباء والأبناء

الانسحاب المفاجئ من الحوار

تراكم الخلافات دون حلها

ومع تكرار هذه السلوكيات، تتحول الأجواء داخل المنزل إلى توتر دائم.

تأثيره على العلاقات الأسرية

وحذر إمام من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من أن استمرار الغضب السريع قد يؤدي إلى:

تآكل الروابط العاطفية بين أفراد الأسرة

زيادة المسافة النفسية بين الزوجين

ضعف التواصل بين الآباء والأبناء

شعور دائم بعدم الراحة داخل المنزل

احتمالية تفكك العلاقات على المدى الطويل



هل هو مجرد عصبية أم مشكلة أعمق؟

وأكد سلمان أن الغضب السريع ليس مجرد "طبع عصبي"، بل قد يكون عرضًا لضغوط نفسية غير مُعالجة، وفي بعض الحالات، قد يرتبط باضطرابات القلق أو الإرهاق النفسي المزمن.

لذلك، تجاهل هذه الإشارات قد يجعل المشكلة تتفاقم مع الوقت.

طرق عملية لتقليل الغضب داخل البيت

ونصح استشارى الطب النفسي بعدة خطوات بسيطة لكنها فعالة:

التوقف لحظات قبل الرد عند الغضب

تقليل النقاشات وقت التوتر

تخصيص وقت للراحة النفسية

ممارسة الرياضة أو المشي لتفريغ الضغط

تحسين أسلوب الحوار داخل الأسرة

دور الأسرة في احتواء المشكلة

تلعب الأسرة دورًا أساسيًا في تقليل هذه الظاهرة من خلال خلق بيئة هادئة تقوم على: