كنت أتمنى تعزيني في والدي.. مي عمر ترد على ياسمين عبد العزيز بعد جدل
هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف
مصر تبحث سبل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإحصائى.. تفاصيل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

جمال شعبان يحذر: التدخين والانفعال يفقدان المرأة الحماية الطبيعية للقلب

جمال شعبان
جمال شعبان
البهى عمرو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الزعل يكسر القلب، وأنه يجب على كل شخص ألا يُحزن زوجته أو ابنته أو حبيبته، مشيرًا إلى أن رسول الله أوصانا بالنساء وقال: «رفقًا بالقوارير».

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن عضلة القلب لدى السيدات أقوى من عضلة القلب لدى الرجل، وأن السيدات لديهن حماية فسيولوجية ناتجة عن هرمونات الأنوثة حتى سن الـ45.

وأشار إلى أن السيدات عندما يدخنّ أو يتنافسن مع الرجال وينفعلن بشدة، ففي هذه الحالة قد يفقدن هذه الحماية الطبيعية، وقد يُصاب القلب بالوجع. لذلك ينصح الجميع بعدم التعرض للزعل أو للأشياء التي قد ينتج عنها أزمات قلبية، حتى يتجنب الإنسان هذه المخاطر.

ولفت إلى أن القلب مُعرَّض للضغوط، مطالبًا الجميع بالابتعاد عن الأشياء التي تجعل القلب يتألم، موضحًا أن الله جعل الوجع والألم ليكونا مؤشرًا على أمور قد تكون صعبة.

جمال شعبان الدكتور جمال شعبان القلب الزعل

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

رحمة محسن

رامز جلال لرحمة محسن: سمعنا إنك هتتجوزي نجم من الوسط الفني.. والمطربة: إشاعة

رحمة محسن

رامز جلال لـ رحمة محسن: عملتي عملية شفط دهون وفشلت.. والمطربة: اكتئبت وتخنت

رحمة محسن

رامز جلال عن رحمة محسن: بدأت بنصبة شاي على الطريق وبقت تلبس أغلى الفساتين

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان

طريقة عمل ورقة اللحمة في الفرن.. وصفة سهلة وسريعة

الموت علينا حق.. نهال طايل تنهار من البكاء على الهواء

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

