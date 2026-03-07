جمال شعبان يحذر: التدخين والانفعال يفقدان المرأة الحماية الطبيعية للقلب

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الزعل يكسر القلب، وأنه يجب على كل شخص ألا يُحزن زوجته أو ابنته أو حبيبته، مشيرًا إلى أن رسول الله أوصانا بالنساء وقال: «رفقًا بالقوارير».

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن عضلة القلب لدى السيدات أقوى من عضلة القلب لدى الرجل، وأن السيدات لديهن حماية فسيولوجية ناتجة عن هرمونات الأنوثة حتى سن الـ45.

وأشار إلى أن السيدات عندما يدخنّ أو يتنافسن مع الرجال وينفعلن بشدة، ففي هذه الحالة قد يفقدن هذه الحماية الطبيعية، وقد يُصاب القلب بالوجع. لذلك ينصح الجميع بعدم التعرض للزعل أو للأشياء التي قد ينتج عنها أزمات قلبية، حتى يتجنب الإنسان هذه المخاطر.

ولفت إلى أن القلب مُعرَّض للضغوط، مطالبًا الجميع بالابتعاد عن الأشياء التي تجعل القلب يتألم، موضحًا أن الله جعل الوجع والألم ليكونا مؤشرًا على أمور قد تكون صعبة.