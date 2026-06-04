بفارق 1320 جنيها.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بالأسواق؟

ضغطت الاحداث السوسياسية على اسعار الذهب، نتيجة تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط، أدى ذلك إلى انخفاض سعر الذهب وارتفاع النفط.

وتراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 1320 جنيها ووصل الان إلى 52.480 جنيها، بعد أن كان قد وصل ختام تعاملات الاسبوع الماضي إلى 54.120 جنيها.

انخفض سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، بنحو 200 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7543 جنيها للشراء.

وهبط سعر الذهب عيار 21 من 6765 جنيها للجرام إلى 6600 جنيه الآن.

جاء ذلك بعد أن أدى تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية، في حين ‌يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية.

وانخفض سعر الذهب علاميا دون مستوى الـ 4500 دولار مسجلا الآن 4443 دولارا للأوقية.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وتقرير التوظيف، يوم ⁠الجمعة، لتقييم مسار السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ورغم أن الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم؛ فإنه يميل ⁠إلى فقدان جاذبيته عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة نظرا لكونه لا يدر عائدا.

أسعار الذهب اليوم

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم الخميس 4-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4443 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5657 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6600 جنيه دون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7543 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 52.800 جنيه.