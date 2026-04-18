كارثة صامتة في المطبخ .. أطعمة نُسخّنها بشكل خاطئ يوميًا قد تهدد صحتك

في ظل تسارع نمط الحياة اليومية، أصبح تسخين الطعام من العادات الأساسية داخل كل منزل، سواء لتوفير الوقت أو لإعادة تناول بقايا الوجبات.

أطعمة نُسخّنها بشكل خاطئ يوميًا قد تهدد صحتك

لكن ما لا يعرفه كثيرون أن هناك أطعمة نُعيد تسخينها بشكل خاطئ، ما قد يحولها إلى مصدر خطر على الصحة، وفقًا لتحذيرات خبراء التغذية وسلامة الغذاء.

وتؤكد تقارير حديثة أن طريقة تسخين الطعام لا تقل أهمية عن طريقة طهيه، إذ إن التعامل غير الصحيح مع بعض الأطعمة قد يؤدي إلى فقدان قيمتها الغذائية أو تكوّن مواد ضارة تؤثر على الجسم.

أطعمة شائعة وأخطاء متكررة

أوضح الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، مجموعة من الأطعمة التي يتم تسخينها يوميًا في معظم البيوت، لكنها تحتاج إلى حذر شديد، من أبرزها:

الأرز:

يُعد من أكثر الأطعمة عرضة للتلوث إذا تُرك في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، حيث قد تنمو به بكتيريا خطيرة. إعادة تسخينه بشكل غير كافٍ قد لا يقضي على هذه السموم.



البطاطس:

عند تركها بعد الطهي دون تبريد مناسب، يمكن أن تتكوّن بداخلها بكتيريا ضارة. تسخينها مرة أخرى لا يضمن التخلص من هذه المخاطر.



الدجاج:

إعادة تسخين الدجاج بطريقة غير صحيحة قد تؤثر على تركيب البروتين، ما يسبب مشاكل في الهضم، خاصة إذا لم يتم تسخينه جيدًا من الداخل.



السبانخ والخضروات الورقية

تحتوي على نسب من النترات التي قد تتحول عند التسخين المتكرر إلى مركبات غير صحية، ما يستدعي الحذر عند إعادة تسخينها.

البيض:

تسخين البيض المطهو مرة أخرى قد يؤدي إلى تغييرات في تركيبه، وقد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

أين تكمن الخطورة؟

الخطورة لا تكمن فقط في نوع الطعام، بل في طريقة التعامل معه، حيث يحذر المختصون من:

ترك الطعام المطهو خارج الثلاجة لفترات طويلة

إعادة التسخين أكثر من مرة

عدم وصول الحرارة إلى جميع أجزاء الطعام

استخدام أواني غير مناسبة للتسخين

كل هذه العوامل قد تؤدي إلى تكاثر البكتيريا أو تكوّن مواد سامة لا تُرى بالعين المجردة.

إشارات تحذيرية بعد تناول الطعام

في بعض الحالات، قد تظهر أعراض تشير إلى وجود مشكلة بسبب تسخين الطعام بشكل خاطئ، مثل:

آلام في المعدة

غثيان أو قيء

إسهال

شعور بالإرهاق العام

وفي حال تكرار هذه الأعراض، يُنصح بمراجعة الطبيب والاهتمام بطريقة حفظ وتسخين الطعام.

نصائح لتسخين الطعام بشكل آمن

لتجنب هذه المخاطر، يقدم خبراء التغذية مجموعة من الإرشادات المهمة:

حفظ الطعام في الثلاجة خلال ساعتين من طهيه

تسخين الطعام مرة واحدة فقط

التأكد من وصول الحرارة إلى جميع الأجزاء

تقليب الطعام أثناء التسخين لضمان توزيع الحرارة

عدم الاحتفاظ ببقايا الطعام لفترات طويلة



بدائل أكثر أمانًا

بدلًا من إعادة التسخين المتكرر، يمكن اتباع بعض الحلول العملية مثل: