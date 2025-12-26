قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العريس سلم نفسه.. تطور مثير في مقـ تل الصغيرة رقية برصاصة طائشة بحفل زفاف أوسيم
محمود الهباش: إرادة الشعب الفلسطيني لا تُقهر.. وحل الدولتين قُتل قتلا مبرما
ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة
بنمو 17%.. 26 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص في 10 أشهر
تركيا: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال يزعزع الاستقرار العالمي
السعودية تعلن دعمها لسيادة الصومال بعد قرار إسرائيل بشأن أرض الصومال
الصومال يرفض الهجوم على سيادته باعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
عمرو الدردير: الشناوي أقوى شخصية لاعب شوفتها في حياتي
السديس: رجل الأمن منقذ الشاب من الموت نموذج مشرف في حماية الحرم
منتجي الدواجن: تكلفة كيلو الفراخ 75 جنيها وتباع للمواطنين بأقل من ذلك
خلال اتصاله بأبوريدة وحسام حسن.. وزير الشباب والرياضة: نثق في منتخبنا لإسعاد الجماهير المصرية
توفر آلاف الجنيهات .. كيف تحجز أرخص تذكرة طيران عند السفر ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خطأ شائع عند تسخين الأكل.. يغير طعمه ويضر صحتك

أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام
أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام
آية التيجي

يُعد تسخين الطعام من العادات اليومية الأساسية داخل معظم المنازل، خاصة مع الاعتماد على بقايا الوجبات. 

أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام

ورغم سهولة هذه الخطوة، حذّرت BBC Health من أن خطأ شائعًا عند تسخين الأكل قد يؤدي إلى تغيّر مذاقه وفقدان قيمته الغذائية، بل ويُعرّض الجسم لمخاطر صحية قد تتفاقم مع التكرار.

واستخدام الميكرويف لتسخين الطعام بطرق غير صحيحة أو داخل أوعية غير مخصصة للتسخين، يُعد من أكثر الأخطاء انتشارًا، حيث تتفاعل بعض المواد مع الحرارة المرتفعة وتنتقل إلى الطعام.

مواد كيميائية تنتقل إلى الطعام

وأشارت التقارير، إلى أن تسخين الطعام في الميكروويف بداخل عبوات غير آمنة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية ضارة، من بينها:
ـ مركبات فلورية صناعية قد تؤثر على وظائف الجسم.
مواد ناتجة عن تحلل بعض أنواع البلاستيك عند التعرض للحرارة.
ـ مركبات تؤثر على طعم الطعام ورائحته وجودته.
زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة
وبحسب ما نشر في موقع ويب ميد، فإن التعرض المتكرر لهذه المواد الكيميائية قد يؤدي إلى:
اضطرابات في الجهاز الهضمي.

أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام

ـ ضعف المناعة على المدى الطويل.
ـ زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة الكبد والكلى والبنكرياس.
ـ مشكلات تتعلق بعمليات التمثيل الغذائي في الجسم.
ـ إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة

وحذرت التقارير الأجنبية من أن إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة يؤدي إلى تحلل الدهون والبروتينات، ما ينتج عنه مركبات قد تكون ضارة بالصحة، إلى جانب فقدان العناصر الغذائية الأساسية.

أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام

نصائح لتسخين الطعام بأمان

وقدّمت موقع Healthline بعض النصائح لتقليل المخاطر وتسخين الطعام بأمان، ومن أبرزها:
 استخدام أوعية زجاجية أو خزفية مخصصة للتسخين.
ـ تجنب تسخين الطعام في عبوات بلاستيكية غير مخصصة للميكرويف.
ـ تسخين الطعام مرة واحدة فقط.
ـ تقليب الطعام أثناء التسخين لضمان توزيع الحرارة بشكل متساوٍ.
ـ الاعتماد على التسخين التقليدي على النار كلما أمكن.

خطأ شائع عند تسخين الأكل تسخين الطعام في الميكرويف أضرار تسخين الأكل إعادة تسخين الطعام مخاطر الميكرويف صحة الغذاء مواد كيميائية في الطعام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر

كاف يفرض غرامة 5 آلاف دولار على منتخب مصر.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

متهم

حبس مناديي سيارات اعتديا على سيدة بالجيزة

ليندا -راقصة

5 شهور سجن نسا.. ليندا من راقصة نصف الليل لـ سوابق

جثة

مصرع بائع على يد زوجته وعشيقها في أكتوبر| تفاصيل

بالصور

ملعقة قرفة يوميًا قد تحميك من 4 أمراض خطيرة

فوائد القرفة
فوائد القرفة
فوائد القرفة

خطأ شائع عند تسخين الأكل.. يغير طعمه ويضر صحتك

أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام
أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام
أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام

جددى مطبخك.. طريقة عمل الأرز بالخلطة وقطع الكبدة

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص
طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل

هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟
هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد