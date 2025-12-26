خطأ شائع عند تسخين الأكل.. يغير طعمه ويضر صحتك

يُعد تسخين الطعام من العادات اليومية الأساسية داخل معظم المنازل، خاصة مع الاعتماد على بقايا الوجبات.

أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام

ورغم سهولة هذه الخطوة، حذّرت BBC Health من أن خطأ شائعًا عند تسخين الأكل قد يؤدي إلى تغيّر مذاقه وفقدان قيمته الغذائية، بل ويُعرّض الجسم لمخاطر صحية قد تتفاقم مع التكرار.

واستخدام الميكرويف لتسخين الطعام بطرق غير صحيحة أو داخل أوعية غير مخصصة للتسخين، يُعد من أكثر الأخطاء انتشارًا، حيث تتفاعل بعض المواد مع الحرارة المرتفعة وتنتقل إلى الطعام.

مواد كيميائية تنتقل إلى الطعام

وأشارت التقارير، إلى أن تسخين الطعام في الميكروويف بداخل عبوات غير آمنة قد يؤدي إلى انتقال مواد كيميائية ضارة، من بينها:

ـ مركبات فلورية صناعية قد تؤثر على وظائف الجسم.

مواد ناتجة عن تحلل بعض أنواع البلاستيك عند التعرض للحرارة.

ـ مركبات تؤثر على طعم الطعام ورائحته وجودته.

زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة

وبحسب ما نشر في موقع ويب ميد، فإن التعرض المتكرر لهذه المواد الكيميائية قد يؤدي إلى:

اضطرابات في الجهاز الهضمي.

أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام

ـ ضعف المناعة على المدى الطويل.

ـ زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة الكبد والكلى والبنكرياس.

ـ مشكلات تتعلق بعمليات التمثيل الغذائي في الجسم.

ـ إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة

وحذرت التقارير الأجنبية من أن إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة يؤدي إلى تحلل الدهون والبروتينات، ما ينتج عنه مركبات قد تكون ضارة بالصحة، إلى جانب فقدان العناصر الغذائية الأساسية.

أبرز الأخطاء الشائعة في تسخين الطعام

نصائح لتسخين الطعام بأمان

وقدّمت موقع Healthline بعض النصائح لتقليل المخاطر وتسخين الطعام بأمان، ومن أبرزها:

استخدام أوعية زجاجية أو خزفية مخصصة للتسخين.

ـ تجنب تسخين الطعام في عبوات بلاستيكية غير مخصصة للميكرويف.

ـ تسخين الطعام مرة واحدة فقط.

ـ تقليب الطعام أثناء التسخين لضمان توزيع الحرارة بشكل متساوٍ.

ـ الاعتماد على التسخين التقليدي على النار كلما أمكن.