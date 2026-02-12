كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي المراغي بمنطقة غرب أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي المراغي، قطر 800 مم، بمنطقة غرب أسيوط.

وأوضحت الشركة أن أعمال الإصلاح تستلزم قطع المياه عن عدد من المناطق، تشمل: غرب البلد العمومي، المراغي، شارع شرف الدين، الكراكون، المصلي، المجاهدين، البركاوي، جنينة الدرويش، وشارع كوم عباس، وذلك اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، وحتى الانتهاء من أعمال الإصلاح، مع التأكيد أن التأثر لا يشمل حي غرب أسيوط بالكامل.

وإذ تأسف الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها، مؤكدةً بذل أقصى الجهود للانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

كما أكدت أنه تم الدفع بسيارات شفط المياه والبدالات المحمولة، إلى جانب فرق الإصلاح الفنية، لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من الإصلاح في أقرب وقت.

كما توفر الشركة إلى توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الخدمة بشكل طبيعي. وفي حال طلبها، يرجى الاتصال بالخط الساخن 125، أو على الرقم 01280733990، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 01281565653، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للشركة وموقعها الإلكتروني.