رئيس مياه القاهرة يلتقي العاملين بالقطاعات التجارية للاستماع إلى مقترحات تطوير الخدمات

عقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، اجتماعًا موسعًا مع العاملين بالقطاعات التجارية بالشركة، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تهدف إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم التطويرية.

في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، وحرصًا على دعم العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحسين الأداء.



وجاء الاجتماع بحضور رؤساء القطاعات التجارية ومديري العموم، إلى جانب رؤساء فروع الاشتراكات والعدادات والتحصيل، وذلك في إطار تعزيز التواصل المؤسسي مع مختلف كوادر الشركة، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة القاهرة.



واستهل رئيس الشركة اللقاء بالتأكيد على أن العاملين يمثلون حجر الزاوية في منظومة العمل، والثروة الحقيقية للشركة، مشيدًا بجهودهم المخلصة في تقديم خدمة حيوية تمس حياة ملايين المواطنين، ومؤكدًا أن تطوير الخدمات يبدأ من الاستماع إلى العاملين والاستفادة من خبراتهم الميدانية.

وخلال الاجتماع، تم فتح باب الحوار والنقاش للاستماع إلى آراء ومقترحات العاملين من مختلف القطاعات، حيث تركزت المداخلات حول سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة التحصيل والاشتراكات، وتطوير بيئة العمل. وقد شهد اللقاء تفاعلًا إيجابيًا، عكس وعي العاملين وحرصهم على تحسين مستوى الأداء والخدمة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن جميع المقترحات التي تم طرحها محل دراسة واهتمام من قبل الإدارة العليا، تمهيدًا لبحث آليات تنفيذها وفق الإمكانات المتاحة، وبما يتماشى مع توجيهات الوزارة، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تمثل أداة فاعلة لتوحيد الرؤى وتحقيق رضا المواطن باعتباره الهدف الأساسي لمنظومة العمل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سياسة شركة مياه الشرب بالقاهرة التي تضع التواصل الداخلي وتحفيز العاملين ضمن أولوياتها.