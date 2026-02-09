قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي شعث: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية وغربية مستعدة لدعم غزة
مايا مرسي: تركيز الأطفال تراجع إلى 8 ثوان وانخفض 30%
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس مياه القاهرة يلتقي العاملين بالقطاعات التجارية للاستماع إلى مقترحات تطوير الخدمات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

عقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، اجتماعًا موسعًا مع العاملين بالقطاعات التجارية بالشركة، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تهدف إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم التطويرية.

في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، وحرصًا على دعم العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحسين الأداء.


وجاء الاجتماع بحضور رؤساء القطاعات التجارية ومديري العموم، إلى جانب رؤساء فروع الاشتراكات والعدادات والتحصيل، وذلك في إطار تعزيز التواصل المؤسسي مع مختلف كوادر الشركة، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة القاهرة.


واستهل رئيس الشركة اللقاء بالتأكيد على أن العاملين يمثلون حجر الزاوية في منظومة العمل، والثروة الحقيقية للشركة، مشيدًا بجهودهم المخلصة في تقديم خدمة حيوية تمس حياة ملايين المواطنين، ومؤكدًا أن تطوير الخدمات يبدأ من الاستماع إلى العاملين والاستفادة من خبراتهم الميدانية.
وخلال الاجتماع، تم فتح باب الحوار والنقاش للاستماع إلى آراء ومقترحات العاملين من مختلف القطاعات، حيث تركزت المداخلات حول سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة التحصيل والاشتراكات، وتطوير بيئة العمل. وقد شهد اللقاء تفاعلًا إيجابيًا، عكس وعي العاملين وحرصهم على تحسين مستوى الأداء والخدمة.
وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن جميع المقترحات التي تم طرحها محل دراسة واهتمام من قبل الإدارة العليا، تمهيدًا لبحث آليات تنفيذها وفق الإمكانات المتاحة، وبما يتماشى مع توجيهات الوزارة، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تمثل أداة فاعلة لتوحيد الرؤى وتحقيق رضا المواطن باعتباره الهدف الأساسي لمنظومة العمل.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سياسة شركة مياه الشرب بالقاهرة التي تضع التواصل الداخلي وتحفيز العاملين ضمن أولوياتها.

مياه الشرب بالقاهرة القطاعات التجارية الإسكان المجتمعات العمرانية القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

وائل عوني

والله ما أنا رادد.. أول تعليق من وائل عوني على اعتناقه الإسلام‎

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

سمك فيليه

زي المحلات .. طريقة عمل سمك فيليه بالليمون والبقدونس

الكاتشب

خطوة بخطوة .. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

ندي موسي

ندى موسى تتألق بفستان أسود أنيق في جلسة تصوير جديدة

بالصور

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد