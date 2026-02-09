الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات ينظم ورش عمل لتدريب المختصين على الأسس والضوابط

عقد مسئولو الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة ووضع الأسس والمعايير والضوابط الخاصة بتنظيم الإعلانات ورشتي عمل لتدريب المختصين بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الأسس والضوابط والمعايير الخاصة بتنظيم الإعلانات على الطرق.

وذلك بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعاصمة الجديدة برئاسة المهندسة إيمان نبيل كامل، الرئيس التنفيذى للجهاز.

وذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتفعيل دور الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة ووضع الأسس والمعايير والضوابط الخاصة بتنظيم الإعلانات، طبقا لأحكام القانون رقم 208 لسنة 2020.

وأكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذى للجهاز، أن الهدف من عقد ورش العمل هو التعريف بدور الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة فيما يخص تنظيم الإعلانات على الطرق وتدريب المختصين بالإدارات المعنية بها في أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الأسس والضوابط الخاصة بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة تحقيقا لأهداف الجهاز من الحفاظ على الطابع العمرانى والسلامة والسيولة المرورية.

وناقشت ورش العمل، وضع الضوابط الخاصة بحوكمة إجراءات الحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة، وتوحيد الإجراءات والمستندات والموافقات المطلوب استيفاؤها متى تطلبها وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة، وتحديد أسس ومعايير وقواعد وضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بأنواعها، وتحديد معايير أعمال الصيانة والتنسيق لكافة أنواع الإعلانات واللافتات، ووضع القواعد المنظمة والمحفزة لاستخدام الطاقة المتجددة عند الترخيص للإعلان، وتحديد ضوابط وشروط الإعفاء من تطبيق أحكام القانون رقم (208) لسنة 2020 .

وأشارت الرئيس التنفيذى للجهاز ، إلى قيام الجهاز بوضع كافة الضوابط والإجراءات التنظيمية والبدء في نشرها على كافة الجهات الإدارية المعنية بترخيص الإعلانات على الطرق لتطبيقها، سواء عند تجديد التراخيص أو عند إصدار ترخيص للإعلانات الجديدة، وذلك لتحقيق أهداف الجهاز فيما يخص الحفاظ على النسق العمراني والقضاء على عشوائية وضع الإعلانات والحفاظ على سلامة المواطنين بالطرق العامة.