الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد مركز المؤتمرات والمعارض و"سكن كل المصريين" بالعلمين الجديدة

وزير الإسكان العلمين
وزير الإسكان العلمين
آية الجارحي

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد مركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية، وسكن كل المصريين بمدينة العلمين الجديدة.

وقد رافق الوزير في جولته، مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وخلال الجولة، تابع المهندس شريف الشربيني، الأعمال الجارية بمركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية، واستمع إلى شرح تفصيلي عن  المشروع، و تنفيذ مختلف بنود الأعمال بالمشروع وفقا للمواصفات القياسية.

ويعد المركز أحد أهم الصروح الحضارية الجاري تجهيزها ليكون مركزًا رئيسيًا ووجهة للفعاليات الكبرى، حيث يضم ٤ صالات رئيسية مصممة كأجنحة معارض متعددة الاستخدامات، إلى جانب ساحات انتظار واسعة وخدمات تنظيمية متكاملة، بما يؤهله ليصبح قبلة للمؤتمرات والمعارض والفعاليات الإقليمية والدولية، ويسهم في تعزيز مكانة العلمين الجديدة على خريطة سياحة المؤتمرات عالميًا، فضلًا عن دوره في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية بالمدينة.

وانتقل المهندس شريف الشربيني، بعدها، لتفقد مشروع سكن لكل المصريين بالمنطقة الجنوبية بالمدينة، ووجه بتكثيف الأعمال بالمشروع، الذي يضم 83 عمارة سكنية بإجمالي 1992 وحدة.

ويتميز المشروع بموقعه الحيوي بالقرب من جامعة العلمين الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، فضلًا عن احتوائه على منطقة خدمات متكاملة تشمل مركزًا طبيًا ومدرسة تعليم أساسي وسوقًا تجاريًا وملعبًا خماسيًا ووحدة صحية، بما يوفر بيئة سكنية متكاملة تحقق جودة الحياة للمواطنين وتدعم الاستقرار المجتمعي داخل المدينة.

كما تابع المهندس شريف الشربيني، خلال جولته، مستجدات الأعمال بمشروع تنفيذ كوبرى تقاطع طريق c19 مع القطار السريع، والطرق المحيطة بالمشروع، موجها بتكثيف الأعمال للانتهاء من الطرق المحيطة بالمشروع في المواعيد المقررة.

الإسكان العلمين مدينة العلمين وزير الإسكان

