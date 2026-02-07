السعودية تدين هجمات الدعم السريع في السودان

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما وصفته بالهجمات الإجرامية التي شنتها قوات الدعم السريع في السودان، بعد سلسلة هجمات مروعة شهدتها الأيام الماضية.

وأدانت الخارجية السعودية بشدة هجمات الدعم السريع على مستشفى الكويك العسكري، وعلى القافلة الإغاثية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقل نازحين مدنيين.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان لها أن تلك "الهجمات الإجرامية" أدت إلى مقتل عشرات المدنيين العزل من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتي شمال وجنوب كردفان.

وشددت المملكة العربية السعودية على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وطالبت السعودية بضرورة توقف قوات الدعم السريع فورا عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها وفقا للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في إعلان جدة من ضرورة الالتزام بحماية المدنيين في السودان الموقع بتاريخ 11 مايو 2023 .

وجددت السعودية التأكيد على موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.

وشددت المملكة رفضها للتدخلات الخارجية واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على الرغم من تأكيد الأطراف على دعمها للحل السياسي، معتبرة هذا السلوك عاملا رئيسيا في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.