إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار ياميش رمضان 2026

أسعار ياميش رمضان 2026
أسعار ياميش رمضان 2026
محمد غالي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد بحث المواطنين عن أسعار ياميش رمضان 2026، في ظل الاستعداد المبكر لتجهيز احتياجات الشهر الكريم، خاصة مع تنوع المعروض في الأسواق بين البلح بأنواعه، والمكسرات، والفواكه المجففة، إلى جانب المنتجات الرمضانية الأساسية مثل قمر الدين والكركديه، وسط اختلاف الأسعار حسب الجودة والوزن، وتوافر بدائل تناسب مختلف الميزانيات.

أسعار ياميش رمضان 2026

وفي إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن المواطنين، طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ياميش رمضان 2026 داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق المحلية، مع خصومات تصل إلى 25%، مع التأكيد على توافر المنتجات بجودة مناسبة وكميات تلبي احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم.

أسعار ياميش رمضان 2026

أسعار ياميش رمضان

وتتيح المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين شراء ياميش رمضان بأسعار مدعمة، ما يسهم في تحقيق التوازن بالسوق وتوفير السلع الأساسية قبل ذروة الإقبال خلال الأيام المقبلة.

أسعار ياميش رمضان 2026 بالمجمعات الاستهلاكية

البلح والمكسرات والفواكه المجففة
كيس فول سوداني مجروش حلويات زنة 500 جرام 55 جنيها.
طبق كاجو وسط زنة 250 جرام 167.5 جنيه.
طبق زبيب زنة 500 جرام 105 جنيهات.
طبق عين جمل إكسترا زنة 250 جرام 160 جنيها.
طبق لوز زنة 250 جرام 132.5 جنيه.
طبق فستق أمريكي زنة 250 جرام 205 جنيهات.

أسعار ياميش رمضان 2026

بلح جاف زنة 700 جرام 20 جنيها.
بلح جاف زنة 1 كيلو 25 جنيها.
بلح نصف جاف علبة زنة 700 جرام 50 جنيها.
بلح نصف جاف علبة زنة 800 جرام 55 جنيها.
بلح نصف جاف علبة زنة 1600 جرام 105 جنيهات.
 

علبة قراصيا زنة 250 جرام 80 جنيها.
كيس جوز هند نصف دسم زنة 500 جرام 75 جنيها.
كيس بندق حصى زنة 500 جرام 210 جنيهات.
كيس خروب قرون زنة 500 جرام 125 جنيها.
طبق مشمشية سوري زنة 250 جرام 125 جنيها.
كيلو كركديه 200 جنيه.

أسعار ياميش رمضان 2026

لفة تين مدور زنة 250 جرام 140 جنيها.
لفة تين مدور زنة 300 جرام 150 جنيها.
لفة قمر الدين مصري زنة 400 جرام 30 جنيها.
لفة قمر الدين زنة 400 جرام 70 جنيها.
لفة قمر الدين سوري زنة 400 جرام 80 جنيها.
كيس لوز حصى زنة 500 جرام 150 جنيها.

شهر رمضان المبارك شهر رمضان ياميش رمضان 2026 ياميش رمضان أسعار ياميش رمضان 2026

