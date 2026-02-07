قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

عروض رمضان 2026| كرتونة الشهر الكريم تبدأ من 150 جنيها وتشمل هذه الأصناف

عروض رمضان 2026| كرتونة التموين تبدأ من 150 جنيها وتشمل هذه الأصناف
ياسمين القصاص

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرح كرتونة رمضان بمنافذ البيع التابعة لها، بأسعار مخفضة وتنوع في المحتويات يلبي احتياجات الأسر المختلفة طوال الشهر الكريم.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة ممثلة في وزارة التموين تطرح دائما كرتونة رمضان بأسعار مناسبة، من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، 

وأضاف جاب الله لـ "صدى البلد"، أن الوسائل الفعالة تساعد على الحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع ومواجهة ممارسات بعض التجار، كما تساعد الدولة على السيطرة بشكل كبير على الأسعار.

وأوضحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن كرتونة رمضان  وعروض رمضان متاحة حاليا للمواطنين من خلال منافذ الشركات التابعة، مع استمرار ضخ الكميات بشكل منتظم لضمان توافرها طوال الموسم الرمضاني دون انقطاع.

يأتي طرح كرتونة رمضان ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية الهادفة إلى توفير بدائل متنوعة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان.

وأكدت الشركة أن الكرتونة جرى إعدادها بعناية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، مع تنوع في الأصناف يراعي مختلف الفئات، وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق المحلية.

أسعار ومحتويات كرتونة رمضان

 - كرتونة بسعر 150 جنيها تضم 7 أصناف، تشمل:

كيلو سكر، كيلو أرز، صلصة 300 جرام، 2 مكرونة أنواع 350 جراما، شاي 40 جراما، و2 ملح 300 جرام.

 - كرتونة بسعر 200 جنيه تضم 9 أصناف، تشمل:

كيلو سكر، كيلو أرز، صلصة 300 جرام، 2 مكرونة أنواع 350 جراما، زيت 700 ملي، شاي 40 جراما، 2 ملح 300 جرام، عدس 500 جرام، وفول 500 جرام.

 - كرتونة بسعر 300 جنيه تضم 10 أصناف، تشمل:
2 كيلو سكر، 2 كيلو أرز، صلصة 300 جرام، 2 مكرونة أنواع 350 جراما، زيت 700 ملي، 2 شاي 40 جرام، 2 ملح 300 جرام، كيلو بلح، فول 500 جرام، وسمنة 350 جرام.

واختتمت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بيانها بالتأكيد على أن طرح كرتونة رمضان يأتي ضمن استعداداتها لتوفير السلع الغذائية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، دعما لجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال الشهر الفضيل.

