قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«وجبة إفطار متكاملة».. الأورمان تطرح كراتين رمضان من 350 إلى 770 جنيهًا وتؤكد: التوزيع يصل للمستحقين 100%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الكرتونة الرمضانية تحتوي على جميع السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة، مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة والفول والعدس والصلصة، بما يضمن للأسرة وجبة إفطار متكاملة خلال الشهر الكريم.

وأضاف خلال حديثه في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الجمعية توفر عدة فئات من الكراتين بأسعار مختلفة تبدأ من 350 جنيهًا وحتى 770 جنيهًا، لإتاحة الفرصة أمام المتبرعين للمشاركة وفق إمكاناتهم، مشيرًا إلى أن الهدف هو أن تصل المساعدات إلى كل أسرة محتاجة دون استثناء.


وتابع أن عملية التوزيع تتم عبر قاعدة بيانات دقيقة تضم أكثر من 5300 جمعية قاعدية في القرى، بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والمحافظين، لضمان وصول الكرتونة إلى المستحقين بنسبة 100%.

جمعية الأورمان الكرتونة الرمضانية السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

محمول

مواصفات أحدث هواتف HONOR

لامبورجيني

لامبورجيني تحطم الأرقام القياسية في 2025 رغم غياب تيميراريو

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. قبل انطلاقه عالميا.. إليك أهم مواصفات هاتف Vivo X200T.. وببطارية ضخمة وأقوى معالج أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد

بالصور

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد