«وجبة إفطار متكاملة».. الأورمان تطرح كراتين رمضان من 350 إلى 770 جنيهًا وتؤكد: التوزيع يصل للمستحقين 100%

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الكرتونة الرمضانية تحتوي على جميع السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة، مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة والفول والعدس والصلصة، بما يضمن للأسرة وجبة إفطار متكاملة خلال الشهر الكريم.

وأضاف خلال حديثه في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الجمعية توفر عدة فئات من الكراتين بأسعار مختلفة تبدأ من 350 جنيهًا وحتى 770 جنيهًا، لإتاحة الفرصة أمام المتبرعين للمشاركة وفق إمكاناتهم، مشيرًا إلى أن الهدف هو أن تصل المساعدات إلى كل أسرة محتاجة دون استثناء.



وتابع أن عملية التوزيع تتم عبر قاعدة بيانات دقيقة تضم أكثر من 5300 جمعية قاعدية في القرى، بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والمحافظين، لضمان وصول الكرتونة إلى المستحقين بنسبة 100%.