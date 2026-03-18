الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
بالصور

التسمم الممبارى.. يؤدى إلى الوفاة بسبب الفسيخ

رنا عصمت

التسمم الممبارى هو نوع من التسمم يحدث عند تناول الفسيخ الفاسد، مضيفًا أنه يجب اكتشاف أعراض التسمم الممبارى والذهاب لأقرب مستشفى أو مركز سموم.

أعراض التسمم الممبارى ..

 زغللة في العين، صعوبة في البلع، جفاف الحلق، إرهاق في العضلات وصعوبة التنفس.

عند ملاحظة أعراض التسمم الممبارى عليك أو على أحد أفراد أسرتك خلال 12-36 ساعة من تناول الفسيخ يجب أن تتوجه به إلى أقرب مركز سموم أو مستشفى.

للوقاية من التسمم الممبارى يجب أن تعرض الفسيخ للحرارة حتى تتكسر السموم الموجودة فيها، مضيفًا أنه يمكنك إدخال الفسيخ إلى الفرن أو تقوم بقليهم في الزيت أو تدخلهم الميكروويف قبل تناولهم، وبالتالي تكون وجبة الفسيخ آمنة لك ولعائلتك.

للتجديد.. حضري الفسيخ والرنجة سبريد - CBC Sofra

يمكنك تناول الرنجة فقط بدلاً من تناول الفسيخ وتعريض صحتك للخطر، مع اختيار نوع رنجة ذو جودة مرتفعة وشرائها من محال معروفة.

ونحذر من الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة لأنها تزيد نسبة الأملاح في الجسم، خاصة لمرضى الضغط والأمراض المزمنة.

جدير بالذكر أنه وفقاً لوزارة الصحة في حالة ظهور أعراض التسمم الممباري يجب التوجه فورًا لأقرب مستشفى حكومى لتلقي مصل (البتيوليزم) بالمجان.

التسمم الممباري

وقالت  وزارة الصحة والسكان أن التسمم الممبارى ( البتيوليزم ) الناتج عن أكل الفسيخ تظهر الأعراض الأولى له بعد 8-12 ساعة من تناول الفسيخ الملوث وتتمثل في جفاف الحلق ، وصعوبة فى البلع، وزغللة فى العين وازدواجية فى الرؤية وضعف بالعضلات تبدأ بالأكتاف والأطراف العليا وتنتقل إلى باقى الجسم، وضيق فى التنفس، وفشل فى وظائف التنفس التى من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة.

وأشارت  إلى أنه يتم إعطاء المصاب المصل المضاد للسم وهو الترياق الوحيد له والمصرح به ويتم عن طريق الحقن الوريدى ليتعادل مع جزيئات السم التى يؤثر على الجهاز العصبى للإنسان وهو عبارة عن زجاجة 250 مل وقد يحتاج المصاب إلى ثلاثة زجاجات من المصل وأن عمر المصل المضاد فى الدورة الدموية يتراوح من 5-8 أيام وأنه تزداد فاعلية المصل حينما يؤخذ فى الأيام الأولى للإصابة ليمنع تطور الحالة والحفاظ على سلامتها، و تصل تكلفة المصل لعلاج المريض الواحد إلى 90 ألف جنيه.

واشار البيان الي ان وزارة الصحة قامت بتوفير كميات كافية من مصل البوتيلزم لحالات الطوارىء هذا بالإضافة إلى تكثيف الحملات للرقابة على المنشآت الغذائية وأماكن تصنيع وبيع الأسماك المملحة.

التسمم الممبارى.. يؤدى إلى الوفاة بسبب الفسيخ

