يحمل أسلحة نارية وبيضاء.. الداخلية تضبط صاحب فيديوهات التهديد بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولهم بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلالهم أحد الأشخاص حال قيامه بتهديد المواطنين حاملاً أسلحة نارية وبيضاء، وكذا توجيه عبارات سب لإحدى السيدات بصورة تتنافى مع القيم المجتمعية.







بالفحص تم تحديد الشخص الظاهر بمقاطع الفيديو (عنصر جنائى - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية).. وتبين أن مقطعى الفيديو الذى ظهر بهما حاملاً لأسلحة نارية وبيضاء "قديمان" سبق رصدهما عام 2022 ، وتم ضبطه آنذاك وبحوزته (سلاح نارى "طبنجة محدث صوت" وأسلحة بيضاء "الظاهرة بمقطع الفيديو").

وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير تلك المقاطع ونشرها بمواقع التوصل الإجتماعى "حيث أنه كان تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه، وأفرج عنه مؤخراً عقب إتمام مدة العقوبة.

كما تم ضبط المذكور، وبمواجهته بمضمون مقطع الفيديو الذى تعرض به للسب لإحدى السيدات، أفاد بقيامه بنشره على إثر قيام سيدة (مقيمة بالسويس) بالتشهير به بتحريض من (أخرى – مقيمة بالإسكندرية) لسابقة ارتباطه عاطفياً بالأخيرة وتركها له، فقام بنشر المقطع المشار إليه نكايةً فيها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









