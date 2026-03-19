شائعة إخوانية.. مصدر أمني ينفي وفاة نزيلة في مركز للإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني، جملةً وتفصيلاً، صحة ما ورد بمنشور تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن “الزعم بتدهور الأوضاع الصحية للنزلاء، ووفاة أحدهم بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل”، وكذلك “المطالبة بالإفراج عن إحدى النزيلات من كوادرها؛ بزعم تردي حالتها الصحية نتيجة الإهمال الطبي”.

وأكد المصدر أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن كل مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.

وأضاف المصدر أن تلك الإدعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتي في إطار محاولاتها اليائسة لإثارة انطباعات خاطئة- تجاه السياسة العقابية الحديثة- بعد أن فقدت مصداقيتها، وهو ما يدركه الرأي العام.