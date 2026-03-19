ليونيل ميسي يصل إلى الهدف رقم 900 في تاريخه

حقق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إنجازًا تاريخيًا جديدًا في مسيرته الكروية، بعدما وصل إلى الهدف رقم 900، خلال مشاركته مع فريقه إنتر ميامي أمام ناشفيل، ضمن منافسات بطولة كأس أبطال الكونكاكاف موسم 2025-2026.

ونجح ميسي في تسجيل هدفه التاريخي، خلال اللقاء الذي يجمع إنتر ميامي وناشفيل في إطار دور الـ 16 من البطولة، حيث جاء الهدف في الدقيقة 7 من عمر المباراة؛ ليواصل النجم الأرجنتيني كتابة التاريخ.

وأصبح ميسي، بوصوله إلى 900 هدف، ثاني لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى هذا الرقم، خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتصدر القائمة برصيد 961 هدفًا في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

ومنذ انضمامه إلى إنتر ميامي، واصل ميسي تقديم مستويات مميزة، حيث أصبح العنصر الأبرز في الفريق، وساهم بشكل مباشر في تحقيق العديد من الانتصارات.