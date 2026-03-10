ليفاندوفسكي يطارد رقم ميسي التاريخي في مواجهة نيوكاسل بدوري الأبطال

يستعد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، لخوض مواجهة قوية أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مساء اليوم، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في لقاء قد يشهد تحقيق إنجاز تاريخي جديد للمهاجم المخضرم.

ويأمل ليفاندوفسكي في كسر الرقم القياسي المسجل باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في البطولة القارية، حيث يتقاسم اللاعبان حاليًا رقم تسجيل الأهداف في شباك أكبر عدد من الفرق المختلفة بدوري الأبطال بعدما نجح كل منهما في هز شباك 40 فريقًا.

وفي حال تمكن مهاجم برشلونة من التسجيل في شباك نيوكاسل خلال مواجهة اليوم، سيصبح اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في مرمى فرق مختلفة بتاريخ المسابقة، منفردًا بالرقم القياسي.

ويمتلك ليفاندوفسكي فرصة إضافية لتحقيق هذا الإنجاز خلال مباراتي الذهاب والإياب أمام الفريق الإنجليزي خاصة في ظل اقتراب نهاية عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري مع استمرار الغموض حول مستقبله وإمكانية تجديد تعاقده مع النادي الكتالوني.

وفي تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”، أكد ليفاندوفسكي أنه لا يشعر بأي ضغط لتحقيق هذا الرقم، موضحا: “في سن الثلاثين أو قبلها كنت أشعر بضغط أكبر لكن الآن لا أفكر بهذه الطريقة”.

وأضاف المهاجم البولندي البالغ من العمر 37 عامًا: "سأمنح نفسي ثلاثة أشهر لاتخاذ القرار بشأن مستقبلي".

من ناحية أخرى، يخوض فريق نيوكاسل يونايتد هذا الدور من البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعدما نجح في التأهل عبر الملحق الإقصائي على حساب كاراباج، بطل أذربيجان، بنتيجة إجمالية كبيرة بلغت 9-3، عقب إنهائه مرحلة الدوري في المركز الثاني عشر.

في المقابل، أنهى برشلونة مرحلة الدوري في المركز الخامس ليضمن التأهل إلى دور الـ16 للمرة العشرين في تاريخه، مواصلًا حضوره الدائم في الأدوار الإقصائية من البطولة القارية.