رئيس الوزراء يتابع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وتأثيراته في سلاسل الإمداد العالمية
سفيرة رومانيا بالقاهرة: دمج المرأة في الاقتصاد والسياسة يُحقق التنمية والسلام
هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأبناء الكبار؟.. أمين الفتوى يجيب
وكيل ديانج يكشف الحقيقة: مفاوضات فالنسيا مستمرة واللاعب لم يحسم مستقبله بعد
عباس عراقجي: إيران هي من ستختار قائدها وليس ترامب
محافظ أسوان: تعديل مسار الحركة وإنشاء ميدان أمام مزلقان السيل القديم
وزيرالعمل: تنفيذ مبادرة "فرصة جديدة" لتشغيل الخبرات فوق سن الأربعين
القيادة المركزية الأمريكية: إيران تستخدم مناطق مكتظة بالسكان لإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية
الترجي التونسي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
محافظ الغربية يعتمد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ طنطا وسمنود والسنطة
وزير الخارجية الإيراني: نرفض دعوات وقف إطلاق النار.. والتعاون مع روسيا ليس جديدًا
دعاء الإفطار اليوم 18 رمضان .. ردده يرزقك الله التوبة والمغفرة
رياضة

ليونيل ميسي يصل إلى الهدف رقم 899 في تاريخه.. تفاصيل

علا محمد

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة التاريخ، بعدما سجل هدفه رقم 899، خلال فوز فريقه إنتر ميامي حامل لقب الدوري الأمريكي لكرة القدم على دي سي يونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رسمياً .. ليونيل ميسي يصل للهدف رقم 899 في تاريخه".

انتفاضة ميسي في ديربي فلوريدا

كان ميسي البالغ من العمر 38 عامًا في قمة تألقه مع نادي إنتر ميامي خلال مواجهة ديربي فلوريدا أمام نادي أورلاندو سيتي، حيث كان فريقه متأخرا بهدفين خلال أول نصف ساعة.

لكن "البرغوث" انتفض وسجل هدفين رائعين الأول حقق التعادل بالنتيجة قبل مرور ساعة والثاني من ركلة حرة مذهلة في الوقت بدل الضائع، ليقود فريقه للفوز بنتيجة 4-2 ويضمن النقاط الثلاث.

رصيد أهداف ميسي

بهذين الهدفين ارتفع رصيد ميسي إلى 899 هدفاً رسمياً مع الأندية والمنتخب ومن المتوقع أن يصل إلى 900 هدف في مباراته القادمة.

عند تحقيق هذا الرقم سيكون ميسي خامس لاعب في التاريخ يصل إلى هذا الإنجاز بعد الأسطورة روني روك، واللاعب التشيكي جوزيف بيكان، والألماني إروين هيلمشن، وكريستيانو رونالدو.

ميسي يقترب من تجاوز رونالدو

وسجل رونالدو الهدف رقم 900 في سبتمبر 2024 خلال مباراة دوري الأمم الأوروبية بين منتخب البرتغال ونظيره الكرواتي ويطمح للوصول إلى 1000 هدف رسمي قبل اعتزاله، حيث بلغ رصيده حاليًا 965 هدفًا.

ويتميز ميسي بأنه سجل 898 هدفًا من 1139 مباراة بينما احتاج رونالدو إلى 1236 مباراة للوصول إلى 900 هدف، ما يمنح ميسي فرصة الوصول إلى الرقم القياسي في أقل عدد من المباريات وفتح المجال أمامه لاحقًا للانضمام إلى نادي الألف هدف وربما تجاوزه قبل اعتزاله.

الأرجنتيني ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ميسي دي سي يونايتد إنتر ميامي الدوري الأمريكي أحمد شوبير

