ليفاندوفسكي يقترب من تحطيم رقم ميسي في دوري الأبطال أمام نيوكاسل

يقترب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تحقيق إنجاز جديد في تاريخ دوري أبطال أوروبا، عندما يقود فريقه برشلونة لمواجهة نيوكاسل يونايتد، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من البطولة.

ويحتاج ليفاندوفسكي إلى هدف واحد فقط في شباك نيوكاسل ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف ضد فرق مختلفة في تاريخ البطولة، ويتقاسم حاليًا هذا الرقم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن سجل كل منهما أهدافًا في مرمى 40 فريقًا مختلفًا.

ويملك المهاجم البولندي فرصتين لتحقيق هذا الإنجاز خلال مواجهتي الذهاب والإياب في دور الـ16.

وعلى الصعيد الشخصي، يظل مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة غامضًا، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ولم يصدر أي إعلان رسمي حول تجديد العقد أو الوجهة المقبلة للمهاجم البالغ من العمر 37 عامًا.

وفي تصريحات لشبكة سكاي سبورتس، قال ليفاندوفسكي: "الأمر الجيد هو أنني لا أشعر بالضغط. عندما كنت في سن الثلاثين أو أصغر قليلًا كان الشعور مختلفًا، لكن في هذه المرحلة لست مضطرًا لاتخاذ القرار الآن".

وأضاف: "سأمنح نفسي ثلاثة أشهر لأقرر ما أريد فعله