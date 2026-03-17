الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لابورتا يكشف ملامح مستقبل برشلونة.. إشادة بيامال وتمسك بليفاندوفسكي ورسائل حول ميسي

إسلام مقلد

فتح خوان لابورتا، رئيس برشلونة، العديد من الملفات الساخنة داخل النادي الكتالوني، خلال مقابلة إذاعية، تناول خلالها مستقبل عدد من اللاعبين، وخطط الصفقات، إلى جانب موقف الإدارة من بعض النجوم الحاليين والسابقين.

وأبدى لابورتا إعجابه الكبير بالموهبة الصاعدة لامين يامال، مؤكدًا أن اللاعب يمثل أحد أبرز المواهب في الكرة الأوروبية، واصفًا إياه بـ"الفنان والعبقري".

 وأشار إلى أن تجديد عقده حتى عام 2031 لم يكن معقدًا، مشيدًا بشخصيته داخل الملعب، خاصة بعد تحمله مسؤولية تنفيذ ركلات الجزاء في مباريات مهمة، وهو ما يعكس نضجًا مبكرًا وثقة كبيرة.

وفي سياق متصل، علّق لابورتا على الجدل الذي أثير بشأن صورة نشرها يامال قبل الانتخابات، موضحًا أنه لم يكن على علم مسبق بها، وأن الأمر جاء بمبادرة شخصية من اللاعب، دون أي تنسيق مسبق مع الإدارة.

وعن مستقبل روبرت ليفاندوفسكي، أكد رئيس برشلونة أن النادي يرغب في استمراره، مشيرًا إلى أن القرار النهائي يبقى بيد اللاعب.

 وأضاف أن المهاجم البولندي قدم الكثير منذ انضمامه من بايرن ميونخ، وأنه يشكل ثنائيًا منسجمًا مع فيران توريس، مما يعزز استقرار الخط الهجومي للفريق.

وفيما يتعلق بإمكانية التعاقد مع مهاجم جديد، أوضح لابورتا أن المركز مغطى حاليًا، لكنه لم يستبعد البحث عن خيارات مستقبلية، مشيرًا إلى هاري كين كمثال على المهاجمين أصحاب الخبرة، دون التأكيد على وجود مفاوضات فعلية.

كما تطرق إلى وضع ماركوس راشفورد، مشيدًا بمستواه، ومؤكدًا رغبة النادي في التفاوض مع مانشستر يونايتد للتوصل إلى اتفاق مناسب حال استمر تألقه، بينما أثنى على أداء جواو كانسيلو، خاصة في ظل معاناة الفريق من إصابات في مركز الظهير.

وعن العلاقة مع الأسطورة ليونيل ميسي، أوضح لابورتا أنه يتمنى تسوية كافة الأمور العالقة، لكنه شدد على أن الأولوية الحالية تتمثل في استكمال مشروع النادي، سواء على الصعيد الرياضي أو الاقتصادي، مثمنًا في الوقت ذاته عدم تدخل ميسي في الانتخابات الأخيرة.

وفيما يخص المدرب السابق تشافي هيرنانديز، اعترف لابورتا بأن بعض التصريحات الإعلامية أثرت عليه شخصيًا، لكنها لم تؤثر على مسار الحملة الانتخابية، مؤكدًا أن قرار التغيير والتعاقد مع هانز فليك جاء بناءً على رؤية فنية واضحة.

واختتم رئيس برشلونة حديثه بالتأكيد على تحسن الوضع المالي للنادي مقارنة بعام 2021، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل على ترسيخ الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، رغم استمرار التحديات التي تتطلب المزيد من الجهد لتحقيق التعافي الكامل.

دينا أبو الخير تكشف نشأة حفصة بنت سيرين في بيت علم وإيمان بين الصحابة الكرام

إلى متى سيستمر صبر الأهلي على ييس توروب بعد تراجع النتائج؟

مديرة مكتب الأمم المتحدة بلبنان: عدد النازحين تجاوز المليون.. والوضع مأساوي

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

خلال زيارته لمستشفى أبو كبير.. محافظ الشرقية يصطحب مريضا للكشف عليه ويحيل المتغيبين للتحقيق

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

