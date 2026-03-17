برشلونة يستهدف باستوني من إنتر لتعزيز الدفاع الصيف المقبل

دخل المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني، لاعب نادي إنتر ميلان، ضمن اهتمامات نادي برشلونة لتعزيز خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن إدارة إنتر بدأت تفكر في بيع باستوني لجمع موارد مالية تمكّنها من تمويل صفقات الصيف، خاصة بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا الذي أثر على ميزانية النادي.

وكان النادي الإيطالي قد حدّد سعر المدافع في السابق عند 70 مليون يورو، لكنه أصبح الآن منفتحًا على بيعه مقابل 50 مليون يورو.

ويبدو أن برشلونة يضع اللاعب على رأس أولوياته، مع إبداء المدرب هانز فليك إعجابه الكبير بقدراته الدفاعية، مع احتمال محاولة النادي الكتالوني خفض المقابل المالي خلال المفاوضات، خصوصًا مع وجود اهتمام متزايد من أندية الدوري الإنجليزي بضمه.