برشلونة يضع شيلدروب نصب عينيه ويستعد لخطوة في الميركاتو الصيفي

يواصل نادي برشلونة مراقبة لاعب بنفيكا الشاب شيلدروب، بعد المستويات اللافتة التي قدمها هذا الموسم، وسط توقعات بأن النادي الإسباني قد يقدم عرضًا رسميًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية برتغالية وتحديدا صحيفة “O Jogo” عن حضور كشاف من برشلونة لمتابعة المباراة الأخيرة لبنفيكا نهاية الأسبوع الماضي، لتقييم أداء شيلدروب عن قرب، في خطوة تؤكد اهتمام النادي بتعزيز خط وسطه بلاعب مميز وقادر على الانضمام للفريق الموسم المقبل.

ويأتي اهتمام برشلونة بالشاب بعد الأداء القوي الذي يقدمه مع فريقه، ما يجعله ضمن أبرز الخيارات لتعزيز صفوف النادي الكتالوني، خصوصًا مع سعي الإدارة لتدعيم الفريق استعدادًا للمنافسات المقبلة.

وتستمر متابعة النادي الإسباني للاعب، وسط توقعات بأن يتم حسم الصفقة إذا توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الجوانب المالية والفنية، لتكون خطوة جديدة ضمن سياسة برشلونة في ضم المواهب الواعدة.