بعد إعادة انتخاب لابورتا .. فليك يقترب من تمديد عقده مع برشلونة

يقترب نادي برشلونة من تمديد عقد مدربه الألماني هانز فليك لموسم إضافي، وذلك عقب إعادة انتخاب خوان لابورتا رئيسًا للنادي، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الفني واستمرار المشروع الرياضي خلال السنوات المقبلة.

وذكرت صحيفة SPORT الإسبانية أن الاتفاق بين فليك والإدارة الرياضية بقيادة ديكو تم التوصل إليه بشكل شبه نهائي منذ شهر فبراير الماضي، بعد اجتماع جمع المدرب الألماني مع لابورتا ووكيله بيني زهافي في برشلونة.

وكان فليك قد فضل تأجيل الإعلان الرسمي عن التجديد إلى ما بعد حسم الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا رغبته في الاستمرار فقط في حال بقاء المشروع الرياضي تحت قيادة لابورتا، وهو ما تحقق بعد فوزه بولاية جديدة.

ويُعرف المدرب الألماني بتفضيله تجديد عقوده لفترات قصيرة، حيث يميل إلى تمديدها موسمًا بموسم بدلاً من توقيع عقود طويلة الأمد، رغم رضاه عن الأجواء داخل النادي والمشروع القائم على تطوير المواهب الشابة.

ويرى فليك أن برشلونة يمتلك مجموعة واعدة من اللاعبين القادرين على التطور خلال السنوات المقبلة، ويأمل في قيادة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات، وعلى رأسها المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا.