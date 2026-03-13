قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح
الاتحاد الإيراني يرد على تصريحات ترامب بشأن المشاركة في مونديال 2026
رواتب الأسطورة المصرية محمد صلاح في مسيرته مع الأندية
فايننشال تايمز: أمريكا استهلكت مخزون سنوات من الذخائر منذ بداية الحرب
الجيش الأمريكي: لا صحة للتقارير عن مغادرة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لساحة المعركة
ليلة 23 رمضان.. هجوم بسرب من المسيرات على الجولان وسفارات الإنذار تدوي بإسرائيل
مجلس التعاون يؤكد دعمه استقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها
مصرع شخص إثر نشوب حريق بأحد المنازل في الدقهلية
دول الخليج تثمن موقف ملك المغرب الرافضة بقوة للعدوان الإيراني
مؤامرة ثلاثية على كزبرة وسيد رجب في مسلسل بيبو
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع ومراكز قيادة لـحزب الله في لبنان
تصريحات مثيرة حول ميسي في سباق رئاسة برشلونة

ميسي
ميسي
رباب الهواري

أدلى الثنائي خوان لابورتا وفيكتور فونت، المرشحان لرئاسة برشلونة الإسباني، بتصريحات لافتة بشأن مستقبل العلاقة مع أسطورة النادي الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يعد أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي وأكثرهم تأثيرًا لدى جماهير الفريق الكتالوني.

رحيل ميسي عن برشلونة في 2021

غادر ليونيل ميسي صفوف برشلونة في 5 أغسطس 2021 بعد مسيرة تاريخية امتدت لأكثر من عقدين داخل أسوار النادي. وجاء رحيله بسبب عقبات مالية وهيكلية فرضتها لوائح الدوري الإسباني، رغم توصل اللاعب والنادي إلى اتفاق مبدئي لتجديد عقده.

وعجز برشلونة حينها عن تقليص سقف الرواتب المرتفع، إضافة إلى الديون الكبيرة التي كان يعاني منها النادي، ما حال دون تسجيل عقد ميسي الجديد رسميًا. هذا الوضع أجبر النجم الأرجنتيني على إنهاء رحلته التي استمرت 21 عامًا مع الفريق، لينتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في خطوة شكلت صدمة كبيرة لجماهير النادي الكتالوني.

لابورتا: تمثال لميسي ولكن دون عودة

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي، أكد خوان لابورتا أن ميسي يمثل مرجعًا تاريخيًا لنادي برشلونة، مشيرًا إلى أن إنجازاته الكبيرة مع الفريق تجعل من الطبيعي تخليد اسمه داخل النادي.

وأوضح لابورتا أنه يرى ضرورة إقامة تمثال للنجم الأرجنتيني في ملعب كامب نو بعد الانتهاء من مشروع تطويره، تقديرًا لمسيرته وإنجازاته. لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن فكرة عودة ميسي للعب مجددًا مع الفريق ليست مطروحة في الوقت الحالي، موضحًا أن النادي لا يرغب في تكرار تجارب سابقة لم تكن ناجحة، مؤكدًا أنه يتفق مع الرأي الذي يفضل عدم عودة اللاعب.

فيكتور فونت: ثلاث ركائز لتكريم ميسي

من جانبه، أوضح فيكتور فونت أن الأمر لا يتعلق فقط بالمصالحة مع ميسي، بل يرتكز على رؤية متكاملة لإعادة العلاقة مع أسطورة النادي بشكل يليق بتاريخه.

وأشار فونت إلى أن مشروعه يعتمد على ثلاث ركائز أساسية؛ الأولى تتمثل في منح ميسي دورًا فخريًا داخل النادي مثل منصب الرئيس الشرفي، على غرار ما يحدث مع بعض الأساطير الرياضية العالمية. أما الركيزة الثانية فتتعلق بالجانب العاطفي، مؤكدًا أن قضية ميسي لا تزال تمثل جرحًا مفتوحًا لدى جماهير برشلونة.

وأضاف أن الركيزة الثالثة تتضمن خطوات عملية لتكريم اللاعب، مثل إقامة تمثال له داخل النادي، وتنظيم حفل تكريم رسمي في الجمعية العمومية، إلى جانب إقامة مباراة وداع كبيرة تليق بتاريخ أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ برشلونة.

