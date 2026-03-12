قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الريف المصري : قادرون على تحقيق الاكتفاء الغذائي.. ووفرنا 250 ألف فرصة عمل
رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق
مصطفى بكري : مستشفى المنيل التخصصي يقدم خدمة طبية متميزة ويحظى بثقة المواطنين
ميار الببلاوي عن وفاء مكي : بدعي عليها في كل سجدة .. وعلاقتي بها انتهت
عضو الصناعات : شراكة مصرية ليبية لدعم إنتاج الألومنيوم في مصر
أطول مائدة إفطار رمضاني على كورنيش الطور بمشاركة واسعة من الأهالي والشباب
رسائل متناقضة.. السفير الإيراني بالأمم المتحدة: لن نغلق مضيق هرمز
مصطفى بكري: إغلاق مضيق هرمز أخطر ما في خطاب خامنئي وقد يشعل أزمة اقتصادية عالمية
مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. والرئيس السيسي يهدد المتلاعبين بالمحاكم العسكرية
ليلة القدر وعلاماتها .. 10 أمارات تُبشرك بها و3 مخلوقات تنزل من السماء إلى الأرض فيها
ما حكم ضر.ب القطط والكلاب في الشارع؟ إمام مسجد السيدة زينب يرد
مسلسل المتر سمير الحلقة 8.. ميمي جمال ترفع قضية طلاق على محمد الصاوي
اقتصاد

80 باوند زيادة .. سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 12-3-2026

محمد يحيي

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الخميس الموافق 12-3-2026 علي مستوي محلات الصاغة المصرية المختلفة.

الجنيه الذهب يرتفع

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعاً طفيفًا منذ أوائل الأسبوع الجاري حيث  سجل زيادة طفيفة لم تجاوز 80 جنيه في المتوسط بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر يوم الأحد الماضي.

سعر الجنيه الذهب اليوم

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو  60 ألف جنيه للشراء و 59.6 ألف جنيه للبيع.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  8571 جنيهًا للشراء و 8514 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22 اليوم

وصل سعر عيار 22 نحو 7857 جنيهات للشراء و 7805 جنيهات للبيع.

هبوط مفاجئ لـ الجنيه الذهب .. سعر المعدن الأصفر اليوم

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7500 جنيهًا للشراء و 7450 جنيهأ للبيع.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6428 جنيهات للشراء و6385 جنيهات للبيع.

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 60 ألف جنيه للشراء و 59.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5095 دولار للشراءء و 5094 دولار لللبيع.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد