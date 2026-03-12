80 باوند زيادة .. سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 12-3-2026

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الخميس الموافق 12-3-2026 علي مستوي محلات الصاغة المصرية المختلفة.

الجنيه الذهب يرتفع

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعاً طفيفًا منذ أوائل الأسبوع الجاري حيث سجل زيادة طفيفة لم تجاوز 80 جنيه في المتوسط بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر يوم الأحد الماضي.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 60 ألف جنيه للشراء و 59.6 ألف جنيه للبيع.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8571 جنيهًا للشراء و 8514 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22 اليوم

وصل سعر عيار 22 نحو 7857 جنيهات للشراء و 7805 جنيهات للبيع.

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7500 جنيهًا للشراء و 7450 جنيهأ للبيع.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6428 جنيهات للشراء و6385 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 60 ألف جنيه للشراء و 59.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5095 دولار للشراءء و 5094 دولار لللبيع.