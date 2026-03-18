الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قبل العيد.. اعرفي فوائد زيت السمسم للبشرة وأهم أضراره

علاج مشاكل البشرة
علاج مشاكل البشرة
اسماء محمد

يعد زيت السمسم من أكثر الزيوت المفيدة لصحة وجمال البشرة ويمكن استخدامه بمفرده على الوجه أو ادخاله في الماسكات الطبيعية .

نعرض لكم أهم فوائد زيت السمسم للبشرة وأبرز الآثار الجانبية وفقا لما ذكره موقع  femina.

 

يعالج البشرة المتضررة 

تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والالتهابات لزيت السمسم على تهدئة البشرة المتضررة وشفائها كما أنه يحتوي على حمض اللينوليك، الذي يساعد على إصلاح حاجز البشرة .

التصبغ

يحتوي زيت السمسم على السيسامول وفيتامين هـ ، مما يساعد على منع تكون البقع الداكنة وفرط التصبغ الناتج عن أضرار أشعة الشمس.

بقع البشرة

يقشر الجلد الميت

يحتوي زيت السمسم على عوامل تقشير طبيعية تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، مما يترك البشرة ناعمة ومتألقة .

مضاد للشيخوخة 

زيت السمسم غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على تحييد الجذور الحرة ومنع الشيخوخة المبكرة للبشرة كما أنه يحتوي على فيتامين هـ، الذي يساعد على تحسين مرونة البشرة وتماسكها .

يوازن المستوى الهيدروجيني للبشرة 

إن درجة الحموضة الطبيعية لزيت السمسم قريبة من درجة حموضة جلد الإنسان، مما يساعد على موازنة مستوى الحموضة في الجلد والحفاظ على حاجزه الطبيعي.

زيت السمسم

يحمي من الأشعة فوق البنفسجية 

يحتوي زيت السمسم على عامل واقي من الشمس طبيعي ، وهو السيسامول، الذي يوفر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة .

يعالج حب الشباب 

إن خصائص زيت السمسم المضادة للبكتيريا والالتهابات تجعله فعالاً في علاج حب الشباب والتهابات الجلد الأخرى  .

مضاد للأكسدة 

يحتوي زيت السمسم على مضادات الأكسدة مثل السيسامول وفيتامين هـ، والتي تساعد على حماية الجلد من أضرار الجذور الحرة

يعالج الأمراض الجلدية 

إن خصائص زيت السمسم المضادة للالتهابات تجعله فعالاً في علاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية والوردية.

تخلصي من اسمرار البشرة 

يحتوي زيت السمسم على فيتامين E، الذي يساعد في تقليل اسمرار البشرة وتحسين لونها.

تفتيح البشرة

تفتيح آثار حب الشباب والبقع الداكنة 

يُمكن لزيت السمسم أن يُساعد أيضًا في تفتيح آثار حب الشباب والبقع الداكنة، وذلك بفضل خصائصه الطبيعية

الموضعي على الجلد ومع ذلك، قد يُعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية، منها:

تهيج الجلد أو ردود الفعل التحسسية: قد يُسبب زيت السمسم تهيجًا أو احمرارًا أو حكة أو طفحًا جلديًا لدى بعض الأفراد الذين يُعانون من حساسية تجاه بذور السمسم أو لديهم بشرة شديدة الحساسية.

ظهور حب الشباب: قد يسد الزيت المسام ويُسبب ظهور حب الشباب لدى بعض الأشخاص، وخاصةً ذوي البشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب.

الحساسية للضوء: يُمكن أن يزيد زيت السمسم من حساسية الجلد لأشعة الشمس، مما قد يُؤدي إلى حروق الشمس أو أنواع أخرى من تلف الجلد في حال عدم استخدام واقٍ شمسي كافٍ.

