السعودية: تعذر رؤية هلال شهر شوال والجمعة أول أيام عيد الفطر 2026

أعلنت الممكلة السعودية، عن تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر 2026.

‏" بيان من الديوان الملكي "

وعقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ - حسب تقويم أم القرى - الموافق 18/3/2026م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1447هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله ونظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (204/هـ) وتاريخ 29/8/1447هـ أن يوم الأربعاء 1/9/1447هـ الموافق 18/2/2026م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.

وتابعت: ونظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" متفق عليه واللفظ للبخاري؛فإن الدائرة تقرر أن يوم غد الخميس 30/9/1447هـ - حسب تقويم أم القرى - الموافق 19/3/2026م هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وأن يوم الجمعة 1/10/1447هـ - حسب تقويم أم القرى - الموافق 20/3/2026م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1447هـ.

والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وجميع المواطنين والمقيمين، والمسلمين، بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويُعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها ، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين