تنسيق رفيع بين الخارجية والبرلمان.. تحركات مكثفة لتعزيز ملف حقوق الإنسان

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في لقاء يعكس استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن تطوير ملف حقوق الإنسان في مصر.

وأكد رضوان، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان، خاصة لجنة حقوق الإنسان، في صياغة وتطوير التشريعات المرتبطة بالحريات العامة، بما يتوافق مع الدستور والالتزامات الدولية.

ضرورة تعزيز التعاون بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لضمان متابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية بكفاءة، مع الاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الخمسية الجديدة (2026–2031).

كما أشار إلى أهمية استمرار التكامل والحوار بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما يدعم جهود ترسيخ وحماية حقوق الإنسان، في إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.