وزير الرياضة يلتقي نائب رئيس الأولمبية الروسية

التقي جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة ، بكلا من ألكسندر فينوكوروف رئيس الاتحاد الروسي لرفع الأثقال و ماراط فيليبوف أمين عام المجلس الرئاسي بالاتحاد الروسي لتطوير الثقافة البدنية والرياضة، و نائب رئيس اللجنة الأولمبية الروسية و ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الرياضي بين البلدين وتطوير المشاريع المشتركة في مجالات الرياضة والشباب .

كما تطرق اللقاء الي كيفية تحقيق الاستفادة من الخبرات الروسية الكبيرة وتحقيق المزيد من التعاون مع الجانب الروسي فى مجال رفع الاثقال والجمباز و مختلف الرياضات واقامة الماراثونات

كما تم الاتفاق علي تبادل إقامة المعسكرات بين البلدين ، في مختلف الألعاب وايضا الاستعانة بتأهيل المدربين المصريين في الألعاب التي تتميز وتتفوق بها روسيا.