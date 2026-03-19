قدم الشيف ثريا الالفى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ، طريقة عمل طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة..

المكونات:

2 رنجة

1 بصلة متوسطة (مقطعة شرائح رفيعة)

2 طماطم (مكعبات)

1 فلفل أخضر

1 خيار (مكعبات)

عصير 2 ليمونة

2 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة طحينة

رشة كمون (اختياري)

بقدونس مفروم

رشة ملح خفيفة (حسب الرغبة)

الطريقة لعمل سلطة الرنجة:

نشوي الرنجة على النار أو في الفرن دقايق بسيطة عشان الطعم يبقى أهدى.

ننضفها كويس ونشيل الجلد والشوك ونقطعها قطع صغيرة.

في بولة صغيرة، نخلط الطحينة مع عصير الليمون وقليل من الماء لحد ما تبقى قوامها ناعم وخفيف.

في طبق كبير، نضيف الطماطم والبصل والفلفل والخيار.

نضيف الرنجة عليهم ونقلب بلطف.

نصب خليط الطحينة ونضيف الزيت والكمون ونقلب كله مع بعض.

نزين بالبقدونس ونقدمها فورًا.