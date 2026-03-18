توزيع 1200 كرتونة مواد غذائية و3 آلاف قطعة أحذية وملابس على المستحقين بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الأسر الأولى بالرعاية وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشاد بدور مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات إنسانية تسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

من جانبه أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أن المديرية تعمل بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الاكثر احتياجاً بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس روح التكافل والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وفي هذا الإطار أوضح محمود أبو السعود مدير جمعية الأورمان فرع الشرقية أنه تم أول أمس توزيع ١٢٠٠ كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز الزقازيق ( القنايات _كفر الأشراف _ حوض الطرفة _ الصالحى _ النخاس _طهره حميده _ النكارية _ العصلوجى _منشأة اباظه _ انشاد البصل _ منيا القمح ) ومركز ههيا ( عزبة نظرى _ المحمودية _ ابو سليم _ههيا البلد _ المطاوعة _ السلمون ) ومركز ابو كبير ( اولاد موسى _ سنتريس _ الطوبجي _ الحصوة _ غابة البلد).

كما تم توزيع ٣ آلاف قطعة أحذية و ملابس جديدة بالمجان على ١٥٠٠ مستفيداً من ابناء المحافظة داخل الحرم الجامعي بجامعة الزقازيق بحضور كل من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية وعمداء ووكلاء الكليات بالجامعة، وذلك في إطار جهود الجمعية المستمرة لدعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير احتياجاتهم الأساسية على مدار شهر رمضان الكريم.